Le détaillant en faillite Bed Bath & Beyond a mis fin à ses efforts pour trouver un acheteur pour l'ensemble de ses activités Buy Buy Baby, et il demandera à la place l'approbation d'un tribunal américain pour une vente plus limitée des actifs de propriété intellectuelle de Buy Buy Baby.

Bed Bath & Beyond avait déclaré Dream On Me comme soumissionnaire principal pour la propriété intellectuelle de la marque le 29 juin, mais avait continué à chercher des acheteurs susceptibles de reprendre l'ensemble de l'activité Buy Buy Baby. Mais aucun soumissionnaire n'a proposé une offre supérieure ou meilleure que celle de Dream on Me, si bien que Bed Bath & Beyond a annulé la vente aux enchères qui était prévue pour vendredi, selon un avis déposé jeudi soir au tribunal des faillites du New Jersey.

Dream on Me Industries, un détaillant de produits pour bébés basé dans le New Jersey, a accepté de payer 15,5 millions de dollars en espèces pour la propriété intellectuelle de Buy Buy Baby, y compris la marque, les données de vente, les sites web et les applications mobiles de la société, selon les documents du tribunal.

Bed Bath & Beyond demandera l'approbation de la vente de la propriété intellectuelle de Buy Buy Baby lors d'une audience du 11 juillet.

Le détaillant, autrefois prédominant, a poursuivi une stratégie similaire pour sa propre propriété intellectuelle, en vendant son nom, ses données clients et ses actifs en ligne à Overstock.com pour un montant de 21,5 millions de dollars.

Overstock se présentera sous la forme d'une version en ligne de Bed Bath & Beyond, sans racheter les magasins ou les stocks de l'enseigne en faillite.

Dream on Me et Bed Bath & Beyond n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire vendredi.

Bed Bath & Beyond, qui était autrefois un détaillant réputé, s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en avril, après avoir lutté pendant des années contre la baisse de ses ventes et l'échec de sa stratégie de merchandising. (Reportage de Dietrich Knauth, rédaction d'Alexia Garamfalvi et David Gregorio)