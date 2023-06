Overstock.com a l'intention de supprimer sa raison sociale et de se rebaptiser Bed Bath & Beyond après avoir racheté les actifs de propriété intellectuelle de cette société en faillite, a déclaré jeudi le PDG d'Overstock, Jonathan Johnson.

Overstock, qui a choisi de ne pas faire d'offre pour les magasins ou les stocks de Bed Bath & Beyond, restera un détaillant de produits pour la maison uniquement en ligne, combinant les forces d'Overstock avec une marque plus connue et plus forte, a déclaré M. Johnson dans une interview.

"La faillite nous a donné l'occasion de reprendre les articles que nous aimions sans qu'ils soient alourdis par des éléments que nous n'aimions pas", a déclaré M. Johnson. "Nous aimons depuis longtemps le nom Bed Bath and Beyond, mais nous n'aimons pas les magasins, les stocks, alors n'attendez pas de nous des magasins. Le nom "générique" d'Overstock a freiné l'entreprise, et il ne reflète pas vraiment l'objectif actuel de l'entreprise, à savoir la vente en ligne d'articles et de meubles pour la maison, a déclaré M. Johnson.

Avant la faillite de Bed Bath & Beyond, Overstock pensait qu'un changement de marque prendrait des années et pourrait coûter des centaines de millions de dollars, selon M. Johnson. Au lieu de cela, la société Overstock a pu acheter le nom et les données clients de Bed Bath & Beyond pour 21,5 millions de dollars lors d'une vente aux enchères.

Le nouveau nom aidera la société à attirer les clients fidèles de Bed Bath & Beyond ainsi que de nouveaux fournisseurs qui hésitaient à vendre leurs produits sur un site web associé à la "tare" de la liquidation, a déclaré M. Johnson.

Overstock dispose déjà d'un nouveau site Bed Bath & Beyond au Canada et prévoit de lancer un site américain en août.

Le nouveau Bed Bath & Beyond, en plus d'être uniquement en ligne, pourrait être moins dépendant des coupons que ce à quoi les clients sont habitués, a déclaré M. Johnson.

"Nos prix de base sont supérieurs à ce que les clients ont connu chez Bed Bath & Beyond", a déclaré M. Johnson. "Même s'ils pourront ajouter un bon de réduction, je ne pense pas qu'ils auront besoin d'utiliser le bon de réduction de 20 % de Bed Bath & Beyond, qui était presque omniprésent.

Bed Bath & Beyond, qui était autrefois un détaillant réputé, s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en avril, après avoir lutté pendant des années contre la baisse des ventes et l'échec de sa stratégie de merchandising.

Le 27 juin, un juge des faillites américain a approuvé le rachat de la propriété intellectuelle de Bed Bath & Beyond par Overstock.com. La société en faillite cherche des acheteurs pour sa chaîne de magasins Buy Buy Baby, spécialisée dans la vente de produits pour bébés et enfants en bas âge. (Reportage de Dietrich Knauth ; Rédaction de Richard Chang)