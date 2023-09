Les employés de l'ancienne société Bed Bath & Beyond ont intenté jeudi un procès au comité chargé de superviser son plan de retraite 401(k), affirmant que son "imprudence" leur a fait subir des millions de dollars de pertes après que le détaillant d'ameublement a déposé son bilan.

La proposition de recours collectif déposée devant le tribunal fédéral de Newark, dans le New Jersey, découle de la résiliation du plan 401(k) par Bed Bath & Beyond le 1er août, un peu plus de trois mois après que l'entreprise s'est placée sous la protection du chapitre 11.

Les anciens salariés ont déclaré avoir perdu plus de 5 millions de dollars lorsque leur "compte d'investissement garanti" de MassMutual, qu'ils pensaient peu risqué, a subi une perte de 10 % en raison de la hausse des taux d'intérêt qui a affecté la valeur des investissements sous-jacents.

Ils affirment que le comité 401(k) a manqué à ses obligations fiduciaires en ne remplaçant pas le compte par des options d'investissement similaires, telles que des fonds du marché monétaire et des fonds à valeur stable, qui comportaient moins de risque principal en cas de faillite de l'entreprise.

Overstock.com a racheté et exploite désormais son site web sous le nom de Bed Bath & Beyond. Ni l'entreprise ni le porte-parole d'une société chargée de superviser la résiliation du plan n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans les comptes d'investissement garantis, un assureur investit généralement dans des actions et des obligations et verse aux investisseurs un rendement fixe.

Les anciens employés ont déclaré que le compte de MassMutual était principalement investi dans des obligations à long terme susceptibles de perdre de la valeur en cas de hausse des taux d'intérêt. Ils ont également déclaré que MassMutual avait le droit de compenser les pertes si son contrat était résilié.

Selon la plainte, Bed Bath & Beyond savait dès 2019 que son modèle d'entreprise n'était pas viable et avait "amplement l'occasion" en 2020 et 2021 de remplacer le compte avant que les taux ne commencent à augmenter.

Si elle l'avait fait, "elle aurait résilié le contrat MassMutual avec préavis et évité le risque de pertes du plan pouvant résulter de la faillite de BBB et d'une diminution de la valeur du portefeuille sous-jacent du GIA", selon la plainte.

L'action en justice vise à récupérer toutes les pertes résultant des violations de la loi fédérale sur la sécurité des revenus de retraite des employés (Employee Retirement Income Security Act), qui protège généralement les investisseurs 401(k).

L'affaire est la suivante : Harvey et al v Bed Bath & Beyond Inc 401(k) Savings Plan Committee et al, U.S. District Court, District of New Jersey, No. 23-20376.