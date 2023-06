Un juge des faillites américain a approuvé mardi le rachat par Overstock.com, pour 21,5 millions de dollars, de la marque Bed Bath & Beyond, de sa propriété intellectuelle et de sa plate-forme de commerce électronique.

Le juge des faillites Vincent Papalia a approuvé la vente lors d'une audience à Newark, dans le New Jersey, se déclarant "satisfait" de voir émerger un soumissionnaire capable de préserver la marque Bed Bath & Beyond.

Overstock a remporté l'appel d'offres pour la propriété intellectuelle de l'entreprise dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 21,5 millions de dollars, comme l'ont montré les documents déposés au tribunal jeudi. Les magasins et les stocks de Bed Bath & Beyond ne font pas partie de la transaction.

Bed Bath & Beyond, qui était autrefois un détaillant réputé, s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en avril, après avoir lutté pendant des années contre la baisse des ventes et l'échec de sa stratégie de merchandising.

Bed Bath & Beyond organise une vente aux enchères distincte à partir de demain pour sa chaîne Buy Buy Baby, qui vend des produits pour les nourrissons et les enfants en bas âge. Les actifs de Buy Buy Baby ont suscité l'intérêt des sociétés d'investissement Go Global Retail et Sixth Street Partners, selon les médias.

Bed Bath & Beyond progresse également de manière satisfaisante dans la réduction de la surface de ses magasins et finalise des centaines d'accords de transfert de bail après une vente aux enchères réussie hier, a déclaré l'avocate de la société, Emily Geier, à M. Pappalia.

Les négociations de Bed Bath & Beyond avec ses prêteurs ne se sont pas déroulées aussi facilement, et l'entreprise sera de nouveau devant le tribunal demain pour défendre le prêt de 240 millions de dollars qu'elle a contracté au début de sa procédure de faillite. Un groupe de détenteurs d'obligations de second rang a affirmé mardi que l'emprunt était fondé sur des informations financières inexactes, ce qui a conduit Bed Bath and Beyond à emprunter plus d'argent qu'il n'en avait besoin et à réduire les remboursements potentiels pour les créanciers de second rang.

Les avocats de la société ont défendu l'emprunt, affirmant qu'il avait été négocié de bonne foi et qu'il fournissait le financement nécessaire à une vente organisée de ses actifs.