Stifel maintient sa note 'conserver' sur le titre OVH Groupe, avec un objectif de cours inchangé de 11 euros.



L'analyste rapporte que OVH a publié ce matin un CA de 228 ME au titre du 3e trimestre de son exercice fiscal 2023, signalant ainsi une croissance organique de +13,2%, 'conforme au consensus' et aux attentes de Stifel.



Les orientations de l'exercice 23 sont également confirmé en termes de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA, mais désormais le groupe cible la fourchette basse de ses objectifs sur les dépenses CAPEX, ce que Stifel considère comme 'plutôt une bonne nouvelle en termes de consommation de trésorerie'



L'analyste estime par ailleurs que les données de l'ARPAC suggèrent que OVH pourrait progressivement améliorer ses marges en augmentant ses prix au-dessus du taux d'inflation.



