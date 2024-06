La valeur du jour à Paris - OVHcloud bondit : bonne nouvelle provenant des Etats-Unis

Le 27 juin 2024 à 11:52 Partager

Enfin une bonne nouvelle pour OVHcloud et les investisseurs apprécient, portant l'action en hausse de 10,89% à 5,91 euros, soit la meilleure performance du marché SRD. Le spécialiste européen du cloud a dévoilé des revenus trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la demande des entreprises technologiques américaines. La première partie de l'année avait été marquée par un avertissement sur la croissance en avril et le projet de cession d'actions par les fondateurs du groupe, projet auquel il a été mis un terme. Résultat, le titre OVHcloud perd 30% depuis le 1er janvier.



Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires consolidé d'OVHcloud a atteint 250,8 millions d'euros, en hausse de 10,1% en données et de 9% en données comparables. Il a dépassé le consensus s'élevant à 247 millions d'euros.



Dans le détail, le Cloud privé, qui intègre BareMetal Cloud et Hosted Private Cloud, a réalisé un chiffre d'affaires de 157,6 millions d'euros, en croissance de 11% en données publiées et 10,7% en données comparables. Le Cloud public a enregistré des revenus de 46,0 millions d'euros, soit une croissance en données publiées et comparables de respectivement 16,6% et 11,9%.



Accélération de la croissance outre-Atlantique



"Aux Etats-Unis, nous enregistrons une nette accélération de notre croissance, tirée notamment par une forte demande de la part des entreprises technologiques, qui recherchent le meilleur rapport performance/prix pour leurs besoins complexes. En Europe, l'environnement macroéconomique est resté difficile et a pesé sur les dépenses et projets Cloud", a déclaré le directeur général, Michel Paulin.



Pour l'année 2024, OVHcloud a confirmé l'ensemble de ses objectifs. Le groupe vise toujours une croissance organique du chiffre d'affaires à une fourchette comprise entre 9% et 10%, une marge d'Ebitda ajustée supérieure à 37%, et des capex récurrents et de croissance compris entre 12% et 14% et entre 21% et 23% du chiffre d'affaires, respectivement. Il anticipe aussi une génération d'un unlevered free cash-flow positif sur l'ensemble de l'année. Celui-ci représente les flux de trésorerie liés à l'activité moins les flux de trésorerie affectés aux opérations d'investissement.



Enfin, OVHcloud a réaffirmé les tendances attendues pour l'exercice 2025 et ses objectifs financiers pour 2026, dont l'atteinte d'un free cash-flow positif.