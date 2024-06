OVH Groupe : A suivre aujourd'hui

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d’affaires consolidé d’OVHcloud a atteint 250,8 millions d’euros, en hausse de 10,1% en données publiées par rapport à l’exercice précédent et de 9% en données comparables. Le Cloud privé, qui intègre BareMetal Cloud et Hosted Private Cloud, atteint un chiffre d’affaires de 157,6 millions d’euros au troisième trimestre 2024, en croissance de +11,0 % en données publiées et +10,7 % en données comparables.



Le Cloud public enregistre un chiffre d'affaires de 46,0 millions d'euros sur la période, soit une croissance en données publiées et comparables de respectivement +16,6% et +11,9%.



Ce trimestre a été marqué, tout d'abord, par une croissance soutenue de l'activité aux États-Unis, particulièrement auprès des entreprises technologiques américaines à la recherche du meilleur rapport performance/prix.



Ensuite, avec 13 millions d'euros d'ARR à la fin de ce trimestre, les offres souveraines SecNumCloud continuent leur développement, notamment auprès des administrations publiques en quête des solutions les plus avancées pour sécuriser leurs données.



Pour l'année 2024, OVHcloud confirme l'ensemble de ses objectifs. Le groupe vise toujours une croissance organique du chiffre d'affaires à une fourchette comprise entre 9% et 10%, une marge d'EBITDA ajustée supérieure à 37%, et des capex récurrents et de croissance compris entre 12 et 14% et entre 21 et 23% du chiffre d'affaires, respectivement.



Il anticipe aussi une génération d'un Unlevered Free cash-flow positif sur l'ensemble de l'année.



OVHcloud confirme les tendances attendues pour l'exercice 2025 et ses objectifs financiers pour 2026, dont l'atteinte d'un Free Cash-Flow positif.