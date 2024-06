Chiffre d'affaires de 251 millions d'euros au T3 2024, en croissance de 10,1 % (+9,0 % en données comparables)

Croissance au troisième trimestre, en données comparables, du Cloud public à 11,9 % et du Cloud privé à 10,7 %

Bonne progression du chiffre d'affaires des offres souveraines, notamment auprès du secteur public avec les offres certifiées SecNumCloud

Chiffre d'affaires de 737 millions d'euros sur les neuf premiers mois 2024, en croissance de 10,5 % (+10,1 % en données comparables)

Poursuite de l'expansion à l'international

Forte croissance aux Etats-Unis grâce à notre stratégie de développement centrée sur les besoins de migration cloud des entreprises technologiques

Ouverture d'un nouveau datacenter à Sydney, pour répondre à la demande en Asie Pacifique et préparer la croissance future dans la région

Poursuite du déploiement des Local Zones avec 8 localisations ouvertes à date (Bruxelles, Madrid, Milan…), pour croître dans de nouvelles géographies avec une intensité capitalistique réduite

Développement de l'offre IA avec de nouveaux GPUs NVIDIA et des modèles IA de pointe

Mise à disposition d'une gamme complète de GPUs NVIDIA

Intégration des derniers Large Language Models (LLMs) open-source (Mixtral 8x22B…), disponibles facilement grâce à des solutions telles que OVHcloud AI Endpoints

Confirmation des objectifs annuels et des perspectives moyen-terme

Croissance organique du chiffre d'affaires FY24 comprise entre 9 % et 10 %

Marge d'EBITDA ajusté FY24 supérieure à 37 %

Capex récurrents compris entre 12 et 14 % du chiffre d'affaires

Capex de croissance compris entre 21 et 23 % du chiffre d'affaires

Génération de Unlevered Free cash-flow sur l'ensemble de l'année 2024

Michel Paulin, Directeur Général d'OVHcloud a déclaré :

« Au cours de ce troisième trimestre, OVHcloud a démontré la résilience de son activité en affichant une bonne croissance. Aux Etats-Unis, nous enregistrons une nette accélération de notre croissance, tirée notamment par une forte demande de la part des entreprises technologiques, qui recherchent le meilleur rapport performance/prix pour leurs besoins complexes. En Europe, l'environnement macroéconomique est resté difficile et a pesé sur les dépenses et projets Cloud.



Par ailleurs, la pertinence de notre offre de Cloud souverain se confirme mois après mois, particulièrement auprès du secteur public, qui reconnaît la haute valeur ajoutée de nos solutions certifiées.



Nous confirmons l'ensemble de nos objectifs pour l'année 2024 et demeurons concentrés sur l'exécution rigoureuse de notre stratégie, visant à croître de manière profitable et durable ainsi qu'à générer de la trésorerie, tout en poursuivant nos investissements stratégiques afin d'alimenter notre croissance future. »

251 M € Chiffre d'affaires

+9,0% Croissance organique du chiffre d'affaires

106% Taux de rétention net du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires du troisième trimestre FY2024 de 251 millions d'euros, en hausse de 10,1 % en données publiées et de 9,0 % en données comparables

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires consolidé d'OVHcloud a atteint 250,8 millions d'euros, en hausse de 10,1 % en données publiées par rapport à l'exercice précédent et de 9,0 % en données comparables.

Dans un environnement économique toujours complexe en Europe, le Groupe a enregistré une croissance robuste. Cette dynamique s'explique par une amélioration de l'ARPAC sur le Cloud privé soutenue par la bonne adoption d'une nouvelle gamme de serveurs à haute performance et une progression significative du nombre de nouveaux clients sur le Cloud public, fruit d'une stratégie d'acquisition clients lancée lors du deuxième trimestre 2024. Le taux de rétention net du chiffre d'affaires s'établit à 106 % en données comparables et à 107 % en données publiées.

Ce trimestre a été marqué, tout d'abord, par une croissance soutenue de l'activité aux États-Unis, particulièrement auprès des entreprises technologiques américaines à la recherche du meilleur rapport performance/prix. Ensuite, avec 13 millions d'euros d'ARR à la fin de ce trimestre, les offres souveraines SecNumCloud continuent leur développement, notamment auprès des administrations publiques en quête des solutions les plus avancées pour sécuriser leurs données. En parallèle, grâce à l'obtention de l'un des rares statuts « Pinnacle » (statut le plus élevé parmi les partenaires) de Broadcom et à l'adaptation de ses offres Hosted Private Cloud, OVHcloud accompagne au mieux ses clients dans le changement de facturation des licences VMware par Broadcom.

Enfin, le Groupe poursuit le développement de son offre d'Intelligence Artificielle avec la mise à disposition d'une gamme complète de GPUs NVIDIA Tensor Core (H100, A100, L4, L40S) accessible dans le Cloud Public et de modèles IA de pointe avec l'intégration des derniers LLMs open-source, tels que Mistral 8x22B ou Llama3, qui sont notamment disponibles sur étagère via la solution serverlessOVHcloud AI Endpoints.

Chiffre d'affaires par segment de produits

(en millions d'euros) 3ème trimestre

2023 3ème trimestre 2024 Variation (%) Variation (%) en données comparables Cloud privé 141,9 157,6 +11,0% +10,7% Cloud public 39,4 46,0 +16,6% +11,9% Webcloud et autres 46,6 47,3 +1,5% +1,2% Total chiffre d'affaires 227,9 250,8 +10,1% +9%

Le Cloud privé, qui intègre BareMetal Cloud et Hosted Private Cloud, atteint un chiffre d'affaires de 157,6 millions d'euros au troisième trimestre 2024, en croissance de +11,0 % en données publiées et +10,7 % en données comparables.

La croissance du segment a été tirée par la croissance de l'ARPAC, grâce à une montée en gamme des nouvelles générations de serveurs. Le segment du BareMetal a néanmoins été impacté en Europe par une poursuite de l'optimisation, par les prospects et clients, de leurs charges de travail dans le cloud (workloads). OVHcloud a récemment mis en place de nouveaux plans d'incitation dans le but de renforcer la dynamique des partenaires auprès des grands comptes. Par ailleurs, le Groupe vient d'annoncer une nouvelle génération de serveurs BareMetal d'entrée de gamme permettant d'améliorer le positionnement concurrentiel de son offre. Aux Etats-Unis, le Cloud privé confirme son net rebond, soutenu notamment par la solide demande des entreprises technologiques pour des serveurs BareMetal performants.

Les activités Hosted Private Cloud poursuivent leur accélération, notamment en Europe et en France, portées par les offres souveraines comme SecNumCloud. Le statut d'OVHcloud en tant que partenaire « Pinnacle » de Broadcom, permet d'accompagner au mieux les clients dans le changement de facturation des licences VMware par Broadcom.

Le Cloud public enregistre un chiffre d'affaires de 46,0 millions d'euros sur la période, soit une croissance en données publiées et comparables de respectivement +16,6 % et +11,9 %. La stratégie d'acquisition clients a porté ses fruits au troisième trimestre avec une augmentation du nombre de nouveaux clients, le maintien d'un churn bas, tandis que la croissance de l'ARPAC, en particulier en Europe, a été impactée par le décalage de projets de la part des entreprises et une montée en puissance moins rapide que prévue de certains clients. Le Groupe a toutefois vu le PaaS, l'un de ses moteurs de croissance, continuer à croître. En effet, les offres PaaS atteignent 19 millions d'euros d'ARR à la fin du troisième trimestre, tirées par les solutions de containers, de bases de données, de stockage et d'Intelligence Artificielle.

OVHcloud a récemment mis en place une nouvelle stratégie marketing Freemium et Postpaid dans le but d'améliorer sa dynamique d'acquisition clients sur le segment Public Cloud. En parallèle, le Groupe a dernièrement lancé commercialement son offre 3-AZ qui consiste à offrir une présence dans trois datacenters géographiquement proches. Cette offre, logée en région parisienne, concerne tout d'abord le Cloud privé et sera déclinée prochainement pour les produits du Cloud public.



Sur ce troisième trimestre 2024, le segment Web Cloud et autres réalise un chiffre d'affaires de 47,3 millions d'euros, en progression en données publiées et comparables de respectivement +1,5 % et +1,2 % par rapport à une base de comparaison élevée au troisième trimestre 2023. Cette croissance continue à être tirée par la bonne dynamique des noms de domaine, soutenue par des améliorations de l'expérience utilisateur et le succès des nouvelles offres de Webhosting. Les sous-segments Connectivité et Téléphonie, activités historiques du Groupe, continuent à peser sur la croissance du segment complet qui atteint +4,3 % en données comparables en excluant ces deux activités.

Chiffre d'affaires par zone géographique

(en millions d'euros) 3ème trimestre 2023 3ème trimestre 2024 Variation (%) Varitation (%) en données comparables France 112,7 121,6 +7,9% +7,9% Europe (hors France) 65,1 73,2 +12,4% +8,6% Reste du monde 50,1 56,0 +11,9% +11,9% Total chiffre d'affaires 227,9 250,8 +10,1% +9,0%

Le chiffre d'affaires en France atteint 121,6 millions d'euros au troisième trimestre, soit 49 % du total du Groupe, en croissance à deux chiffres sur les segments du Cloud privé et du Cloud public. Le segment du Web Cloud, et en particulier les sous-segments historiques Téléphonie et Connectivité, viennent impacter négativement la croissance de la France lors de ce trimestre.

Dans les autres pays européens, qui représentent 29 % du total du Groupe, l'Allemagne et l'Europe de l'Est continuent à être les moteurs de la croissance de la région. En parallèle, le Groupe poursuit le déploiement de la technologie gridscale avec 8 Local Zones ouvertes à date (Bruxelles, Madrid, Milan …).

Dans le Reste du monde, qui représente 22 % du total du Groupe, la croissance est restée solide à +11,9 % par rapport au troisième trimestre 2023. Les Etats-Unis confirment leur rebond avec une forte progression sur la période, en particulier sur le segment du Cloud privé.

Perspectives pour l'exercice 2024

Pour l'année 2024, OVHcloud confirme l'ensemble de ses objectifs :

Une croissance organique du chiffre d'affaires à une fourchette comprise entre 9 % et 10 %

Une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 37 %

Des capex récurrents et de croissance compris entre 12 et 14 % et entre 21 et 23 % du chiffre d'affaires, respectivement.

Une génération d'un Unlevered Free cash-flow positif sur l'ensemble de l'année

Perspectives de moyen-terme confirmées

OVHcloud confirme les tendances attendues pour l'exercice 2025 et ses objectifs financiers pour 2026, dont l'atteinte d'un Free Cash-Flow positif.

Faits marquants récents

Ouverture d'un nouveau datacenter à Sydney

En mai dernier, OVHcloud a ouvert son troisième datacenter basé à Sydney. Il fait partie du réseau de six datacenters qu'exploite OVHcloud dans la région Asie-Pacifique. Ce datacenter utilise la technologie propriétaire de watercooling (refroidissement par eau) avec une infrastructure cloud optimisée pour les charges de travail critiques et répond durablement à la demande croissante de solutions cloud à forte capacité de calcul de la région. En effet, pour apporter plus de puissance de calcul, OVHcloud a équipé ce datacenter avec ses serveurs dédiés haute performance alimentés par les derniers processeurs AMD et Intel, lancés pour la première fois en Australie.

Déploiement de solutions utilisant des processeurs AMD

OVHcloud utilise notamment les processeurs AMD EPYC™ pour proposer à ses clients des solutions équilibrées aptes à soutenir un large éventail de charges de travail cloud, tout en bénéficiant d'un rapport performance/prix parmi les meilleurs du marché.

Calendrier

24 octobre 2024 : Publication des résultats annuels 2024