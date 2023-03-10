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    OVH   FR0014005HJ9

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OVH Groupe : Document AMF CP. 2023DD888390

10/03/2023 | 18:15
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2023DD888390

09 mars 2023

FR0014005HJ9 - DD155536

INFORMATION

CETTE INFORMATION ANNULE ET REMPLACE L'INFORMATION 884397 PUBLIEE LE 13 février 2023

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Frédéric ETHEVE, Chief Operating Officer

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Erreur de date lors de la création initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : OVH GROUPE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 07 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 15.0500 Euro

VOLUME : 3 181.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 15.0500 Euro

VOLUME : 3 181.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

OVH Groupe SA published this content on 10 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 March 2023 17:14:09 UTC.


© Publicnow 2023
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Nbr Employés 2 800
Flottant 28,6%
Graphique OVH GROUPE
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OVH Groupe : Graphique analyse technique OVH Groupe | Zonebourse
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Objectif de cours Moyen 16,42 €
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Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Stéphanie Besnier Chief Financial Officer
Octave Klaba Chairman
Henryk Klaba Director, Director-R&D Infrastructures
Miroslaw Klaba Director, Director-Research & Development
Secteur et Concurrence
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KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED-12.90%6 452
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