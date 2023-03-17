OVH Groupe : Document AMF CP. 2023DD889829

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2023DD889829
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17 mars 2023
FR0014005HJ9 - DD155704
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
DIGITAL SCALE SAS SAS, Rep. légal de Digital Scale : Président du CA
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : OVH GROUPE
LEI : 9695001J8OSOVX4TP939
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 17 mars 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 11.8558 Euro
VOLUME : 100.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 11.8558 Euro
VOLUME : 100.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 mars 2023