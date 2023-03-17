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    OVH   FR0014005HJ9

OVH GROUPE

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OVH Groupe : Document AMF CP. 2023DD889829

17/03/2023 | 18:24
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2023DD889829

17 mars 2023

FR0014005HJ9 - DD155704

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

DIGITAL SCALE SAS SAS, Rep. légal de Digital Scale : Président du CA

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : OVH GROUPE

LEI : 9695001J8OSOVX4TP939

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 17 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 11.8558 Euro

VOLUME : 100.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 11.8558 Euro

VOLUME : 100.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

OVH Groupe SA published this content on 17 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2023 17:22:08 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 -32,9 M -34,9 M -
Dette nette 2022 490 M 520 M -
PER 2022 -210x
Rendement 2022 -
Capitalisation 2 186 M 2 321 M -
VE / CA 2022 3,43x
VE / CA 2023 3,15x
Nbr Employés 2 800
Flottant 28,6%
Graphique OVH GROUPE
Durée : Période :
OVH Groupe : Graphique analyse technique OVH Groupe | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique OVH GROUPE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 11,49 €
Objectif de cours Moyen 16,42 €
Ecart / Objectif Moyen 43,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Michel Paulin Chief Executive Officer & Director
Stéphanie Besnier Chief Financial Officer
Octave Klaba Chairman
Henryk Klaba Director, Director-R&D Infrastructures
Miroslaw Klaba Director, Director-Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
OVH GROUPE-28.13%2 321
SALESFORCE.COM, INC.41.26%187 300
CLOUDFLARE, INC.22.83%18 343
DYNATRACE, INC.1.02%11 183
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED-10.39%6 638
NUTANIX, INC.-2.46%5 847