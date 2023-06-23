2023DD916346
23 juin 2023
FR0014005HJ9 - DD167348
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
DIGITAL SCALE SAS SAS, Rep. légal de Digital Scale : Président du CA
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : OVH GROUPE
LEI : 9695001J8OSOVX4TP939
DETAIL DE LA TRANSACTION 1
DATE DE LA TRANSACTION : 26 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 10.1000 Euro
VOLUME : 1 028.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 10.1000 Euro
VOLUME : 1 028.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 2
DATE DE LA TRANSACTION : 29 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 10.1419 Euro
VOLUME : 23 972.0000
PRIX UNITAIRE : 10.2228 Euro
VOLUME : 7 520.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 10.1612 Euro
VOLUME : 31 492.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 3
DATE DE LA TRANSACTION : 30 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 10.2581 Euro
VOLUME : 10 184.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 10.2581 Euro
VOLUME : 10 184.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 4
DATE DE LA TRANSACTION : 05 juin 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 10.3000 Euro
VOLUME : 1 729.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 10.3000 Euro
VOLUME : 1 729.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION
D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 5
DATE DE LA TRANSACTION : 06 juin 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 10.3126 Euro
VOLUME : 2 179.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 10.3126 Euro
VOLUME : 2 179.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 6
DATE DE LA TRANSACTION : 02 juin 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 10.4594 Euro
VOLUME : 25 000.0000
PRIX UNITAIRE : 10.3559 Euro
VOLUME : 25 000.0000
PRIX UNITAIRE : 10.5235 Euro
VOLUME : 12 330.0000
PRIX UNITAIRE : 10.3300 Euro
VOLUME : 688.0000
PRIX UNITAIRE : 10.4804 Euro
VOLUME : 25 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 10.4439 Euro
VOLUME : 88 018.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 7
DATE DE LA TRANSACTION : 01 juin 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 10.2000 Euro
VOLUME : 7 296.0000
PRIX UNITAIRE : 10.1716 Euro
VOLUME : 23 862.0000
PRIX UNITAIRE : 10.2258 Euro
VOLUME : 25 000.0000
PRIX UNITAIRE : 10.2800 Euro
VOLUME : 24 312.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 10.2238 Euro
VOLUME : 80 470.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 8
DATE DE LA TRANSACTION : 31 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 10.1210 Euro
VOLUME : 25 000.0000
PRIX UNITAIRE : 10.1500 Euro
VOLUME : 1 138.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 10.1223 Euro
VOLUME : 26 138.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 juin 2023
COMMENTAIRES :
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OVH Groupe SA published this content on 23 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 June 2023 16:17:44 UTC.