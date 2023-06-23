2023DD916346

23 juin 2023

FR0014005HJ9 - DD167348

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

DIGITAL SCALE SAS SAS, Rep. légal de Digital Scale : Président du CA

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : OVH GROUPE

LEI : 9695001J8OSOVX4TP939

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 26 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.1000 Euro

VOLUME : 1 028.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.1000 Euro

VOLUME : 1 028.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 29 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.1419 Euro

VOLUME : 23 972.0000

PRIX UNITAIRE : 10.2228 Euro

VOLUME : 7 520.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.1612 Euro

VOLUME : 31 492.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 30 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.2581 Euro

VOLUME : 10 184.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.2581 Euro

VOLUME : 10 184.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 4

DATE DE LA TRANSACTION : 05 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.3000 Euro

VOLUME : 1 729.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.3000 Euro

VOLUME : 1 729.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION

D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 5

DATE DE LA TRANSACTION : 06 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.3126 Euro

VOLUME : 2 179.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.3126 Euro

VOLUME : 2 179.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 6

DATE DE LA TRANSACTION : 02 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.4594 Euro

VOLUME : 25 000.0000

PRIX UNITAIRE : 10.3559 Euro

VOLUME : 25 000.0000

PRIX UNITAIRE : 10.5235 Euro

VOLUME : 12 330.0000

PRIX UNITAIRE : 10.3300 Euro

VOLUME : 688.0000

PRIX UNITAIRE : 10.4804 Euro

VOLUME : 25 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.4439 Euro

VOLUME : 88 018.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 7

DATE DE LA TRANSACTION : 01 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.2000 Euro

VOLUME : 7 296.0000

PRIX UNITAIRE : 10.1716 Euro

VOLUME : 23 862.0000

PRIX UNITAIRE : 10.2258 Euro

VOLUME : 25 000.0000

PRIX UNITAIRE : 10.2800 Euro

VOLUME : 24 312.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.2238 Euro

VOLUME : 80 470.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 8

DATE DE LA TRANSACTION : 31 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.1210 Euro

VOLUME : 25 000.0000

PRIX UNITAIRE : 10.1500 Euro

VOLUME : 1 138.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.1223 Euro

VOLUME : 26 138.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

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OVH Groupe SA published this content on 23 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 June 2023 16:17:44 UTC.