OVH Groupe : L'action d'OVHCloud baisse en bourse après l'annonce du départ de son DAF Yann Leca

Le cours de l'action OVHCloud perd 2,44% à 13,42 euros, signant ainsi un des plus forts replis du SBF120 à mi-séance ce jour, après l'annonce du départ de Yann Leca, vice-président exécutif et directeur financier de la société. Ce dernier a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle et quittera l'entreprise fin octobre, après l'annonce des résultats financiers de l'année fiscale 2022. Un processus de recrutement est actuellement en cours afin de pourvoir son poste.