OVH Groupe : La valeur du jour à Paris - OVHcloud obtient un prêt de 200 millions d'euros de la BEI

OVHcloud figure parmi les plus fortes hausses de SBF 120 depuis l’ouverture, s’adjugeant 2,06% à 14,58 euros. Le spécialiste européen du cloud a dévoilé l’obtention d’un financement de 200 millions d'euros de la part Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt sera dédié à ses investissements en Europe. Dans un marché en plein essor, OVHcloud entend accélérer ses déploiements à l’international avec l’ouverture de 15 nouveaux datacenters d’ici fin 2024 pour adresser de nouveaux marchés et de nouvelles géographies, tout en démontrant ses avancées en termes de développement durable.



Ainsi, 10 de ces 15 nouveaux sites ouvriront leurs portes sur le territoire européen dans les 24 prochains mois.



" Cette marque de soutien contribue ainsi activement aux efforts entrepris par les décideurs publics européens afin de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe dans ses infrastructures numériques, et tout particulièrement dans les activités clés de la Recherche et Développement, mais aussi de la production, sur un marché qui pourrait excéder celui des télécoms à l'horizon 2027 ", a expliqué OVHcloud.



Fin octobre, le spécialiste européen du cloud avait dévoilé une croissance annuelle plus forte que prévu. Sur l'exercice 2022, clos fin août, le chiffre d'affaires a atteint 788 millions d'euros, en croissance de 18,8 % alors qu'il visait une progression comprise entre 16 % et 18 %. La croissance en comparable est ressortie à 12,4 %. L'Ebitda ajusté s'est élevé à 308 millions d'euros, soit une marge de 39%, et croissance de 17,4 % en données publiées.



Cette année, OVHcloud cible une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 4 % et 16 %, et une marge d'Ebitda en ligne avec 2022.



En 2023, OVHcloud vise des capex (investissements) récurrents et de croissance respectivement compris entre 16 % et 20 % et entre 28 % et 32 % du chiffre d'affaires de l'année 2023.