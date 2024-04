OVH Groupe : OVHCloud, plus forte baisse du SRD à la clôture du mardi 23 avril 2024

OVHCloud (-17,60% à 7,70 euros)



OVHcloud a flanché après avoir averti sur sa croissance en raison notamment d'un environnement économique difficile en Europe. Le spécialiste européen du cloud est pourtant également plus optimiste sur le unlevered free cash-flow, qui devrait être positif sur l'ensemble de 2024 et non plus seulement sur le seul second semestre. Celui-ci représente les flux de trésorerie liés à l'activité moins les flux de trésorerie affectés aux opérations d'investissement.