OVH Groupe : OVHCloud, plus forte hausse du marché SRD à la clôture du mercredi 17 janvier 2024

Le 17 janvier 2024 à 18:09

OVHCloud (+ 5,40% à 9,95 euros)



Le spécialiste européen du cloud a présenté son plan stratégique Shaping the Future et ses nouveaux objectifs financiers pour l'exercice 2026 à l'occasion d'une journée investisseurs. Le groupe mise sur une croissance organique annuelle moyenne pondérée du chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% entre les exercices 2024 et 2026. A cet horizon, la marge d'Ebitda ajusté est attendue aux alentours de 39% et le groupe devrait être free cash flow positif.