OVH Groupe : OVHCloud, plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du mercredi 17 janvier 2024

Le 17 janvier 2024 à 12:10

OVHCloud (+ 5,61% à 9,97 euros)



En amont d'une réunion investisseurs, le spécialiste européen du cloud a présenté son plan stratégique Shaping the Future et ses nouveaux objectifs financiers pour l'exercice 2026. Le groupe table sur une croissance organique annuelle moyenne pondérée du chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% entre les exercices 2024 et 2026. A cet horizon, la marge d'Ebitda ajusté est attendue aux alentours de 39% et le groupe devrait être free cash flow positif.