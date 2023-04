OVH Groupe : OVHcloud - Communiqué de presse des résultats du premier semestre FY2023

Capex récurrents et de croissance contenus à respectivement 17 % et 27 % du chiffre d'affaires

1 Données comparables : à taux de change et périmètre constants comparés à 2022 et excluant les impacts directs liés à l'incident de Strasbourg.

Cette performance illustre la capacité d'OVHcloud à acquérir de nouveaux clients dans des domaines clés tels que l'assurance, la santé, la défense ou encore la finance. Cette performance semestrielle souligne également la capacité d'OVHcloud à croître les revenus de son portefeuille de clients grâce à une progression régulière de l'ARPAC et un taux organique de rétention net du chiffre d'affaires de 111% sur les six premiers mois de l'année.

Le Cloud privé, qui intègre Bare Metal Cloud et Hosted Private Cloud, a atteint un chiffre d'affaires de 273 millions d'euros au premier semestre, soit une croissance de +17,4 % en données publiées et +14,8 % en données comparables avec un second trimestre en accélération de +17,3 % de croissance en données publiées et +16,6 % en données comparables venant confirmer les bonnes tendances du début d'année. La forte croissance du segment sur le semestre reflète une très bonne performance commerciale du Hosted Private Cloud en France et une croissance continue du Bare Metal Cloud dans toutes les géographies. OVHcloud va proposer de nouvelles offres de Cloud privé au second semestre pour maintenir ce niveau de croissance.

publiés par des évaluations externes. OVHcloud a atteint le score de 71 / 100 dans le S&P Rating et, selon la notation de Sustainalytics, figure parmi les 15% des sociétés du secteur Technologique les plus performantes en ESG. Les efforts

La demande pour des offres relevant de la souveraineté reste soutenue et témoigne d'un appétit grandissant de la part des grandes entreprises et des pouvoirs publics pour ces sujets. Ainsi OVHcloud continue de développer ses offres certifiées souveraines, notamment en travaillant sur l'extension de la certification SecNumCloud à ses solutions de Cloud public ou de Bare Metal cloud en France. Par ailleurs, des initiatives sont en cours pour étendre les gammes de produits couverts par des certifications nationales, en Allemagne, en Italie, Espagne et au niveau Européen.

Le succès de la stratégie de développement avec des partenaires mondiaux et locaux s'est confirmé sur ce premier semestre 2023. OVHcloud a continué d'enregistrer une croissance à deux chiffres des ventes réalisées avec ses partenaires, dont le nombre dépasse désormais 1 250, dont plus de 350 au statut le plus engageant Advanced. Au total le canal « Enterprise » (vente directe et indirecte) représente désormais 54% de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année.

Le Cloud public a continué sa forte croissance tout au long du semestre, en accélération dans toutes les géographies, et atteint un chiffre d'affaires de 74 millions d'euros sur la période, reflétant une croissance de +24,1 % en données publiées et de +20,5 % sur une base comparable. Au deuxième trimestre la croissance a atteint +25,2 % en données publiées et de +22,8 % sur une base comparable. Le Cloud public a bénéficié d'une forte accélération en particulier en Europe. Les services PaaS continuent d'enregistrer une excellente dynamique, avec une adoption clients en constante augmentation, et représentent au deuxième trimestre près de 8% du chiffre d'affaires du Cloud public, en forte progression par rapport aux trimestres précédents. De nouveaux services en cours de développement vont prochainement être proposés aux clients du Groupe : une nouvelle offre de stockage « froid » actuellement en phase de béta, une nouvelle offre de sécurité (KMS et IAM) et des nouvelles offres de gestion de données.

Sur les six premiers mois de l'année, le segment Web Cloud et autres est en croissance de +2,8 % en données publiées et de +2,4 % en données comparables par rapport à l'année précédente. Lors du deuxième trimestre la croissance a atteint +0,4 % en données publiées et de +0,3 % sur une base comparable. Le Groupe va proposer dans les prochain mois une nouvelle offre d'hébergement web avec des innovations permettant d'accroître la compétitivité et la performance technique de ces offres.

Chiffre d'affaires par zone géographique

(en millions d'euros) 1er semestre 1er semestre Variation (%) Variation (%) en 2022 2023 données comparables France 190 216 +14,0 % +12,8 % Europe (hors France) 109 124 +13,6 % +13,1 % Reste du monde 83 99 +19,1 % +12,6 % Total chiffre d'affaires 382 439 +15,0 % +12,8 %

Le chiffre d'affaires en France atteint 216 millions d'euros sur au premier semestre, en croissance à deux chiffres sur les segments du Cloud privé et du Cloud public. Le canal Enterprise continue d'être en forte croissance sur tous les segments et a encore accéléré au second trimestre.

Dans les autres pays européens, la croissance du chiffre d'affaires du Cloud privé continue de croitre fortement et le Cloud public connait une accélération particulièrement marquée au second trimestre. L'Allemagne et l'Europe de l'Est sont en forte accélération sur ce premier semestre.

Dans le Reste du monde, la croissance est également en accélération malgré une base de comparaison plus élevée aux Etats-Unis et le ralentissement marqué des activités en Russie. OVHcloud a annoncé l'ouverture de son nouveau datacenter en Inde et renforce ainsi sa présence en Asie, dans une des régions les plus dynamiques. La croissance annuelle attendue du marché cloud en Inde est supérieure à 30%. De plus, comme de nombreuses zones géographiques, l'Inde est particulièrement sensible à la souveraineté des données et ce nouveau datacenter répond à un besoin local fort de souveraineté.

