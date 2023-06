COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 CROISSANCE SOUTENUE AU TROISIEME TRIMESTRE 2023 Confirmation des objectifs annuels Croissance soutenue en 2023

Chiffre d'affaires du troisième trimestre de 228 millions d'euros, en hausse de +13,2 % par rapport à la même période en 2022, en données comparables

Chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 667 millions d'euros, en hausse de +13,0 % par rapport à la même période en 2022, en données comparables

Renforcement des piliers stratégiques

Poursuite du développement des offres de Cloud public et de Cloud privé, notamment s'agissant des infrastructures dédiées pour l'IA

Confirmation du succès des premières offres PaaS et acquisition soutenue de nouveaux clients dans les activités de cloud public et privé

Poursuite de l'expansion géographique : après l'ouverture en avril 2023 d'un nouveau datacenter en Inde, sécurisation de capacités additionnelles en Amérique du Nord et poursuite du programme d'extensions en Asie et en France notamment

Succès commerciaux des offres souveraines trimestres après trimestres

Confirmation des perspectives annuelles FY2023

Objectif de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre +13 % et +14 %, en accélération par rapport à 2022

Objectif de marge d'EBITDA ajusté supérieure à 36 %

Capex récurrents et de croissance autour des bornes basses des objectifs annuels, compris respectivement entre 16 % et 20 % et 28 % et 32 % 1 / 9

Roubaix, 29 juin 2023 - OVHcloud a annoncé aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 mai 2023. Ce communiqué de presse concerne le chiffre d'affaires consolidé d'OVH Groupe. Michel Paulin, Directeur Général d'OVHcloud a déclaré : OVHcloud a à nouveau enregistré une forte croissance au 3e trimestre 2023, portée par le dynamisme de nos activités dans le cloud. Notre offre performante, garante de la souveraineté des données et respectueuse de l'environnement nous permet de répondre aux besoins de nos clients toujours plus nombreux et fidèles. Ce trimestre a également été marqué par une excellente dynamique d'innovation produits, avec un fort travail de développement autour d'une offre dédiée aux besoins de l'intelligence artificielle. Les développements pour l'IA sont tant sur la partie matérielle, pour intégrer les nouvelles cartes graphiques conçues pour l'IA, qu'autour des « Large Language Models » afin de proposer une IA générative qui respecte la confidentialité des données, ce qui nous permettra d'adresser la demande exponentielle de nos clients dans ce domaine. Enfin, compte tenu de l'environnement macro-économique incertain, nous restons vigilants dans la gestion stricte de nos coûts tout en continuant à investir dans notre développement. Nous construisons ainsi un Groupe plus performant et plus agile pour bénéficier des perspectives du marché du cloud qui restent très prometteuses à moyen terme. Pour l'année 2023, nous confirmons nos objectifs financiers ». CHIFFRES CLES 228M€ +13,2% 109% Chiffre d'affaires Croissance Taux de rétention du au T3 FY23 organique au T3 FY23 chiffre d'affaires Chiffre d'affaires du troisième trimestre FY23 de 228 millions d'euros, en hausse de 12,6 % en données publiées et de 13,2 % en données comparables1 Le chiffre d'affaires consolidé d'OVHcloud a atteint 228 millions d'euros au troisième trimestre 2023, en hausse de 12,6 % par rapport à l'exercice précédent et de 13,2 % en données comparables. Dans un contexte macroéconomique complexe, la performance du troisième trimestre illustre la pertinence du positionnement d'OVHcloud, notamment sa capacité à faire croître les revenus de son portefeuille de clients grâce à une progression à deux chiffres de l'ARPAC et un taux organique de rétention net du chiffre d'affaires de 109 % au troisième trimestre. Cette performance souligne également l'attractivité d'OVHcloud pour de nouveaux clients, en particulier dans le Public Cloud et dans les secteurs clés comme la santé, la défense ou la finance. Le succès de la stratégie de développement avec des partenaires mondiaux et locaux s'est confirmé sur ce troisième trimestre 2023. OVHcloud a continué d'enregistrer une croissance à deux chiffres des ventes réalisées avec ses 1 Données comparables : à taux de change et périmètre constants comparés à 2022 et excluant les impacts directs liés à l'incident de Strasbourg. 2 / 9

partenaires, dont le nombre dépasse désormais 1 350. Au total le canal « Enterprise » (vente directe et indirecte) représente 55 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'année. La demande pour des offres relevant de la souveraineté reste soutenue et témoigne d'un appétit grandissant de la part des grandes entreprises et des pouvoirs publics pour ces sujets. Cet intérêt se traduit dans le chiffre d'affaires généré par l'offre SecNumCloud, qui a été multiplié par dix en douze mois. Ainsi OVHcloud continue de développer ses offres certifiées souveraines, notamment en travaillant sur l'extension de la certification SecNumCloud à ses solutions de Cloud public ou de Bare Metal cloud en France. Par ailleurs, des initiatives sont en cours pour étendre les gammes de produits couvertes par des certifications nationales, en Allemagne, en Italie, Espagne et au niveau Européen. Dans la lignée des trimestres précédents, les offres PaaS commercialisées par OVHcloud ont continué à croître fortement sur le troisième trimestre, avec notamment le succès des offres de Database-as-a-Service,Storage ou Containers. Cette bonne dynamique autour de l'innovation produit va continuer sur les prochains trimestres, avec l'arrivée à une plus grande maturité des offres existantes mais également grâce à une offre d'infrastructure optimisée pour les workloads liés à l'IA. Au cours du troisième trimestre 2023, le Groupe a poursuivi sa politique d'ajustement du prix de ses offres commerciales en réaction à la hausse de ses coûts de production. Cette hausse de prix progressive n'a pas affecté le churn ou la dynamique d'acquisition clients. OVHcloud s'attend à bénéficier de l'effet plein de ces hausses de prix en 2024. Chiffre d'affaires par segment de produits (en millions d'euros) 3ème trimestre 3ème trimestre Variation (%) Variation (%) en 2022 2023 données comparables Cloud privé 125,3 141,9 +13,3% +14,5% Cloud public 32,8 39,4 +20,1% +20,1% Webcloud et autres 44,4 46,6 +4,9% +4,7% Total chiffre d'affaires 202,4 227,9 +12,6% +13,2% OVHcloud accélère l'augmentation de la part des offres cloud à forte croissance dans son portefeuille, qui représentent désormais 80% de son chiffre d'affaires Le Cloud privé, qui intègre Bare Metal Cloud et Hosted Private Cloud, a atteint un chiffre d'affaires de 142 millions d'euros au troisième trimestre, soit une croissance de +13,3 % en données publiées et +14,5 % en données comparables. Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance atteint +16,1 % en données publiées et +14,8 % en données comparables. La bonne croissance du segment au troisième trimestre reflète notamment une croissance soutenue du Bare Metal Cloud en Europe accompagnée d'une hausse des prix et une croissance à deux chiffres du Hosted Private Cloud en France. Ces bonnes performances compensent une croissance moins forte aux Etats-Unis, avec certaines industries, en particulier technologiques, qui ont continué à optimiser leurs dépenses de cloud ces derniers mois. Le Cloud public a continué sa forte croissance au troisième trimestre, et atteint un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros sur la période, reflétant une croissance organique et publiée de +20,1 % (19,9% et 22,2% respectivement sur les neuf premiers mois de l'année). Le Cloud public a continué à croitre fortement en Europe. Les services PaaS sont dans une très bonne dynamique, avec une adoption clients en constante augmentation. De nouveaux services ont été commercialisés lors du troisième trimestre tel que la nouvelle offre de stockage « froid ». OVHcloud continue 3 / 9

également de développer des nouvelles offres autour de l'Intelligence Artificielle, avec de nouveaux GPU et CPU, de la sécurité (KMS et IAM) ou de la gestion des données. Au troisième trimestre, le segment Web Cloud et autres est en croissance de +4,9 % en données publiées et de +4,7 % en données comparables par rapport à l'année précédente. Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance atteint +3,5 % en données publiées et +3,2 % en données comparables. Le Groupe va proposer dans les prochaines semaines une nouvelle offre d'hébergement web plus compétitive et performante. Chiffre d'affaires par zone géographique (en millions d'euros) 3ème trimestre 3ème trimestre Variation (%) Variation (%) en 2022 2023 données comparables France 99,6 113,0 +13,4% +12,9% Europe (hors France) 57,3 66,6 +16,2% +16,7% Reste du monde 45,5 48,3 +6,2% +9,5% Total chiffre d'affaires 202,4 227,9 +12,6% +13,2% Le chiffre d'affaires en France atteint 113 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance à deux chiffres sur les segments du Cloud privé et du Cloud public. Le canal Enterprise confirme sa bonne dynamique, avec une croissance toujours soutenue au troisième trimestre. Dans les autres pays européens, la croissance du chiffre d'affaires du Cloud privé a continué à accélérer au troisième trimestre et le Cloud public connait une croissance marquée sur le troisième trimestre également. L'Allemagne et l'Europe de l'Est sont encore en forte accélération sur ce trimestre. Dans le reste du monde, le Groupe a ouvert lors du troisième trimestre son nouveau datacenter en Inde, avec une performance commerciale très encourageante, soulignant la demande importante pour des offres de cloud compétitives, transparentes et respectueuses des données des clients. En revanche, en Amérique du Nord, le contexte macro-économique a fortement pesé sur la demande de services cloud tout au long du trimestre. Au troisième trimestre, la Russie a continué à peser sur la performance de la région. PERSPECTIVES Perspectives pour l'exercice 2023 Pour l'année 2023, OVHcloud vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 13 % et 14%, en accélération par rapport à l'année 2022, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 36 % sur l'exercice et des Capex récurrents et de croissance dans les bornes basses de leur objectif respectif de 16 % à 20 % et de 28 % à 32 % du chiffre d'affaires. Perspectives à moyen terme Le Groupe rappelle ses objectifs financiers à moyen terme : une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires aux alentours de 25 % à horizon 2025, portée par une évolution de son mix d'activités, le déploiement de sa stratégie « Move to PaaS », son expansion internationale et le bénéfice de l'évolution du marché vers les clouds hybrides et multiples, ainsi que l'accent mis sur la souveraineté des données ; 4 / 9