COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OVHcloud annonce la conclusion de l'acquisition de gridscale

Roubaix, 4 septembre 2023 - OVHcloud,le leader européen du cloud, annonce avoir conclu l'acquisition de 100% de la société allemande gridscale, spécialisée dans les infrastructures hyperconvergées. Cette acquisition marque une étape stratégique pour l'accélération de l'expansion géographique du Groupe en permettant de pénétrer le marché en forte croissance de l'Edge Computing.

propos d'OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 37 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s'appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l'orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l'ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d'un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd'hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

À propos de gridscale

gridscale est un fournisseur de technologies qui propose des solutions Multi-Cloud et Edge Computing. Celles-ci sont intuitives et flexibles et offrent aux clients et opérateurs de datacenters un environnement prêt

l'emploi pour les infrastructures IT hyperconvergées. Le client peut notamment décider de l'emplacement du traitement sécurisé de ses données souveraines. De plus la technologie gridscale permet d'étendre à la demande les environnements vers des cloud public connectés pour traiter par exemple des données moins sensibles. gridscale est basée à Cologne et dirigée par les fondateurs et directeurs généraux Henrik Hasenkamp et Marc Dittmann.

