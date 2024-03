phare

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OVHcloud nomme Yaniv Fdida

au poste de Chief Product and Technology Officer

Roubaix, 14 mars 2024 - OVHcloud, le leader européen du cloud, annonce la nomination de Yaniv Fdida au poste de Chief Product and Technology Officer dès ce mois de mars 2024. Yaniv aura la responsabilité de mener la politique d'innovation du Groupe et de mettre en œuvre le renforcement de son offre en réponse et anticipation aux nombreuses révolutions technologiques du cloud.

Yaniv Fdida, qui remplace Thierry Souche, rejoint par ailleurs le comité exécutif du Groupe. Il dirigera les équipes technologiques en charge du déploiement et de l'exploitation des services OVHcloud pour tous les segments de clientèle.

Yaniv Fdida a rejoint OVHcloud en 2018 où il a notamment contribué avec succès à la structuration du groupe Infrastructure. Depuis Mars 2023, il a créé le département Chief Product Office (CPO) qu'il dirige au sein de la Business Unit Product. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du cloud, il apporte son expertise et sa connaissance pointue des produits OVHcloud, ainsi que sa capacité à structurer et embarquer les équipes pour faire du cloud un lieu de confiance et de réussite pour les clients du Groupe.

Nous sommes très heureux d'accueillir Yaniv au sein de notre comité exécutif en tant que CPTO. Ses nombreuses années d'expertise dans le domaine du cloud et ses récents succès au sein d'OVHcloud sont des atouts de taille pour nos équipes et permettent de consolider davantage notre positionnement de leader européen du cloud de confiance. Cette évolution interne stratégique renforce notre excellence opérationnelle et s'inscrit dans notre plan stratégique au sein duquel l'innovation se situe au cœur de notre proposition de valeur.

Au nom du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif d'OVHcloud, je tiens à remercier Thierry, qui pendant plus de trois ans, a œuvré à la transformation et la structuration des équipes technologiques du Groupe et a notamment permis à notre entreprise de réaliser avec succès de nombreux développements produits. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. » a indiqué Michel Paulin, Directeur Général OVHcloud.

À propos d'OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 42 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio performance-prix, le Groupe s'appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l'orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute

1