Roubaix, le 16 mai 2024 - OVHcloud, le leader européen du cloud, annonce la nomination de Céline Choussy au poste de Chief Marketing Officer (CMO), au sein du comité exécutif. En poste depuis le 2 avril, elle assure la direction des opérations marketing et communication, tant en France qu'à l'international, en mettant l'accent sur l'expérience client, le développement de la marque, le marketing produit et le go-to-market des solutions du groupe.

Céline Choussy apporte une expertise stratégique essentielle ainsi qu'une gestion des opérations exigeante, pour accompagner le développement d'OVHcloud dans le monde entier et renforcer son positionnement dans l'industrie du cloud. Ainsi, elle a pour rôle de définir la stratégie marketing d'OVHcloud axée sur la croissance, la valorisation de la marque et la construction de relations durables avec les clients.

« Nous sommes ravis d'accueillir Céline et convaincus que son expérience avérée dans le domaine du marketing sera déterminante pour consolider la position de référence d'OVHcloud auprès des clients et partenaires du monde entier. Son expertise, son engagement mais aussi sa créativité seront des atouts précieux pour les équipes CMO au service des ambitions d'OVHcloud. » a déclaré

Diplômée de KEDGE Business School et riche d'une expérience de plus de 20 ans sur des postes de direction marketing, communication et produits, en France et aux Etats-Unis, Céline a bâti sa carrière chez des leaders de l'industrie tels que Autodesk, Dassault Systèmes et Lectra. Elle a su y mener de grands projets de transformation stratégiques reflétant son engagement envers l'excellence et l'innovation.

« Je suis très fière de rejoindre OVHcloud, fer de lance mondial d'un cloud différent et centré sur le client. Avec nos collaborateurs à travers le monde, nous avons pour ambition de penser et déployer une stratégie marketing qui mettra l'accent sur les besoins de nos clients et leur expérience au sein de l'univers d'OVHcloud. L'entreprise possède des attributs uniques et différenciants que j'ai à cœur d'exprimer dans ce nouveau chapitre qui m'est offert. » a déclaré Céline Choussy.