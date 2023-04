OVH Groupe : OVHcloud célèbre 20 ans de systèmes de refroidissement innovants et hautement efficaces au cœur de ses datacenters

OVHcloud, le leader européen du cloud, célèbre ce mois-ci 20 ans d'innovations dans ses centres de données grâce à sa technologie propriétaire de refroidissement par eau des serveurs. Opérant 34 datacenters et plus de 450 000 serveurs dans le monde, OVHcloud s'affiche de longue date comme promoteur d'une approche durable pour des datacenters efficients, entre autres grâce à un système de refroidissement propre, conçu en interne.

Pionnier du watercooling en datacenter

Depuis 2003, OVHcloud développe, utilise et améliore son système de refroidissement liquide afin de dissiper la chaleur émise par les composants les plus énergivores des serveurs, à savoir les processeurs (CPU et GPU). De la station de pompage, aux waterblocks en contact direct avec les puces, la chaleur est évacuée à l'extérieur du datacenter en étant transportée par l'eau pour finalement être dissipée via un système optimisé de refroidisseurs secs. Profitant de la résistance thermique moindre de l'eau par rapport au refroidissement à air, et sans aucun usage de réfrigérant, OVHcloud perfectionne régulièrement son approche permettant au groupe d'atteindre des performances de premier plan, aussi bien sur le PUE (power usage effectiveness) que le WUE (water usage effectiveness).

Une innovation en continue pour des performances environnementales de pointe

Accompagnant les dernières tendances, les technologies de watercooling d'OVHcloud s'accommodent des enveloppes thermiques élevées (TDP) des processeurs dernier cri. Toujours en recherche d'améliorations, OVHcloud a retenu un fonctionnement en Delta T = 20K pour ses datacenters les plus récents [1]. Désignant la différence de température entre l'eau qui arrive au datacenter et celle qui en repart, ce paramètre s'avère crucial pour l'efficacité au niveau de la consommation d'eau et contribue au ratio WUE (water usage effectiveness) du groupe qui se situe en dessous des 0,2l/kWh. Cela représente l'équivalent d'un verre d'eau pour refroidir un serveur pendant 10 heures d'utilisation. Tandis que le WUE moyen de l'industrie s'établit autour de 1,8l/kWh [2], OVHcloud se démarque via ses innovations qui bénéficient également au PUE. Ce dernier s'établit à 1,28, un chiffre inférieur et donc meilleur que la moyenne située à 1,55 [3] d'après les dernières estimations 2022. Ces index d'efficacité d'eau et d'énergie, préparent la voie pour l'obtention de futures certifications.

Un modèle industriel au service des principes de l'économie circulaire

Au cœur de 20 ans d'innovations pour bâtir un cloud durable, on retrouve les usines d'OVHcloud situées à Croix, en France, et à Beauharnois, au Canada. Elles confèrent à OVHcloud un contrôle total sur le design et la production des serveurs avec des avantages significatifs en termes d'innovation, de compétitivité et de résilience. Ce modèle vertical intégré s'illustre dans un circuit de fabrication circulaire court où 100% des serveurs sont désassemblés après utilisation et où l'ensemble des composants sont testés et si possible, réutilisés. Cela confère aux serveurs d'OVHcloud une durée de vie d'au moins cinq années. OVHcloud prolonge l'approche circulaire au choix de l'emplacement de ses datacenters en réhabilitant d'anciens bâtiments plutôt qu'en en construisant de nouveaux. Les clients profitent ainsi directement de l'accroissement de la durée de vie des composants et des bâtiments afin d'optimiser leur propre empreinte carbone.

Au cœur d'engagements ambitieux et durables

Pionnier de l'innovation dans les systèmes de refroidissement éco-responsables, le Groupe a déjà pris les engagements suivants :

Utiliser 100 % d'énergies bas carbone d'ici 2025,

Contribuer au Net Zéro planétaire (scopes 1 et 2) à horizon 2025,

Contribuer au Net Zéro planétaire à l'horizon 2030 sur tous les scopes,

Zéro déchet en décharge d'ici 2025 (à scope géographique constant et intégrant les process OVHcloud),

Dans les semaines à venir, et en lien avec l'ADN du Groupe en matière de développement durable, OVHcloud implémentera une calculatrice carbone. Celle-ci sera accessible directement depuis la plateforme pour offrir aux clients une compréhension de leur empreinte carbone IT liée à leurs usages Cloud.

Ressources disponibles

[1] Understanding OVHcloud's data centres: how Delta T helps with water efficiency

[2] Source: US Department of Energy

[3] Source: Uptime Institute