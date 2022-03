OVH Groupe : OVHcloud lance Hosted Private Cloud powered by Nutanix pour une migration « clé en main » vers le cloud

Hosted Private Cloud powered by Nutanix propose la plateforme logicielle Nutanix Cloud Platform préinstallée sur les infrastructures de cloud privé d'OVHcloud pour une facilité de migration et une rapidité de déploiement inégalées.

OVHcloud et Nutanix, un leader des solutions de cloud computing pour les environnements privés, hybrides et multiclouds, s'associent pour proposer Hosted Private Cloud powered by Nutanix. Cette solution proposeNutanix Cloud Platform préinstallé et prêt à l'emploi en quelques heures, fonctionnant sur des infrastructures OVHcloud 100 % dédiées et sécurisées. Cette plateforme évolutive et tout-en-un s'adresse aux entreprises souhaitant migrer rapidement et simplement leurs applications vers le cloud, s'engager dans une démarche hybride en débordant vers le cloud lors de pics saisonniers, ou tirer parti d'un PRA dans le cloud. Les clients peuvent également lier leur solution OVHcloud à la plateforme Nutanix Cloud.

Cette nouvelle offre enrichit le portefeuille de cloud privé d'OVHcloud et apporte aux entreprises la combinaison des services reconnus du leader européen du cloud et de la plateforme cloud de Nutanix, construite sur son logiciel d'infrastructure hyperconvergée, leader sur son marché. La gamme Hosted Private Cloud leur permet de disposer d'une infrastructure dédiée allouant davantage de ressources pour développer leur activité. L'utilisation d'un standard du marché comme Nutanix libère les organisations du verrouillage technique et assure la continuité en dehors de l'environnement OVHcloud.

L'infrastructure d'OVHcloud répond aux plus hauts standards de sécurité et de protection des données garantissant l'intégrité des données sensibles manipulées, grâce aux certifications HDS, ISO27001 et HIPAA, tout en étant conforme au RGPD.

"Ce partenariat avec OVHcloud est significatif car il ouvre une palette de perspectives plus larges pour les entreprises qui recherchent à avoir une infrastructure dédiée qui s'appuie sur une large gamme de ressources pour développer leurs activités," commente Bruno Buffenoir, Managing Director France & North West Africa. "Cette nouvelle offre présentée conjointement par Nutanix et OVHcloud répond aux besoins en cloud privé des entreprises et apporte une réponse de qualité aux enjeux qu'elles peuvent rencontrer."

Nutanix et OVHcloud conjuguent l'innovation au service de la migration vers le cloud

Hosted Private Cloud powered by Nutanix répond tout particulièrement aux besoins des entreprises qui souhaitent migrer rapidement et simplement leurs applicationsvers le cloud afin de gagner du temps et d'améliorer leur productivité tout en restant concentrées sur leur cœur de métier. L'offre s'intègre également pleinement dans une stratégie de cloud hybride, tout en conservant un niveau de sécurité élevé lors de la connexion des charges de travail dans le cloud à celles on-premise. Hosted Private Cloud powered by Nutanix est également adapté aux entreprises souhaitant mettre en place un plan de reprise d'activité, puisqu'il est possible de basculer son infrastructure secondaire dans le cloud en quelques clics seulement. Enfin, les PME et grandes entreprises dont l'activité connaît des variations saisonnières pourront également absorber leurs pics de charge dans le cloud, sans investir massivement dans des infrastructures on-premise.

« Nous sommes heureux d'unir nos forces avec Nutanix afin d'accompagner les entreprises vers de nouvelles opportunités dans le domaine de l'hyperconvergence. Cette nouvelle offre de cloud privé conjugue le meilleur de nos deux entreprises et vient compléter notre offre de solutions de cloud privé pour permettre à toutes les entreprises de profiter des meilleurs services en fonction de leurs besoins, » se réjouit Thierry Souche, Chief Technology Officer chez OVHcloud.

Le meilleur d'OVHcloud et de Nutanix, leaders du cloud privé et du multicloud hybride

La solution Hosted Private Cloud powered by Nutanix consiste en une offre tout-en-un compétitive et unique alliant matériel, logiciel, installation et configuration (réseau inclus). Elle permet aux clients et partenaires d'OVHcloud de gagner du temps lors de l'installation (un cluster sera déployé en quelques heures seulement) et la configuration, tout en rationalisant leurs dépenses grâce à une tarification basée sur la consommation. Elle se compose de clusters Nutanix prédéployés, une exclusivité de l'offre Hosted Private Cloud powered by Nutanix, intégrant :

Le logiciel Nutanix préinstallé ;

Des serveurs Bare Metal High Grade HCI d'OVHcloud de dernière génération pour une performance optimale.

Une configuration à partir de 3 nœuds minimum pour assurer la réplication et la sauvegarde.

Un hébergement au choix dans les datacenters européens de Roubaix (France) et Gravelines (France) ou en Amérique du Nord à Beauharnois (Canada).

Une flexibilité de l'infrastructure à la demande, avec un accès et un provisionnement instantanés et entièrement automatisés. Les entreprises peuvent ainsi facilement augmenter les capacités en fonction de l'évolution des besoins de ressources de traitement et de stockage.

Disponibilité de l'offre

Annoncée lors de l'Ecosystem Experience en novembre dernier, la solution Hosted Private Cloud powered by Nutanix d'OVHcloud est dès à présent disponible pour l'Europe et le Canada, à partir de 5 336 € HT par mois, incluant le logiciel Nutanix, et pour une configuration minimale de 3 nœuds et un engagement de 24 mois. Comme l'ensemble des produits OVHcloud, cette offre repose sur une infrastructure robuste et durable. Elle propose un ratio prix/performances unique sur le marché, une tarification prédictible, et permet le choix de la localisation, afin de conserver le contrôle sur sa stratégie cloud, sa sécurité et ses données. En outre, son modèle industriel verticalement intégré permet à OVHcloud de proposer à ses clients des infrastructures qui répondent à ses engagements en faveur d'un cloud éthique, mais aussi durable résultant d'un rendement des ressources et d'une économie circulaire.