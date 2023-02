OVH Groupe : OVHcloud promeut le nouveau dispositif d'accompagnement de l'État vers le processus de qualification SecNumCloud à destination des startups et PME

[In Our Programs] OVHcloud promeut le nouveau dispositif d'accompagnement de l'État vers le processus de qualification SecNumCloud à destination des startups et PME

En tant que prestataire de services qualifié SecNumCloud depuis 2021 et leader européen du cloud, OVHcloud s'engage auprès des acteurs de son écosystème pour faciliter l'accès à de vraies solutions de confiance.

Ce mercredi 1er février 2023, OVHcloud recevait la Direction Générale des Entreprises (DGE), l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) et Bpifrance dans le cadre d'un échange avec son écosystème sur les dispositifs d'accompagnement mis en place par l'État français et par OVHcloud, pour accélérer le processus de qualification SecNumCloud des PME. Éditeurs de logiciels et intégrateurs ont ainsi bénéficié d'une opportunité unique pour préparer la constitution de leur dossier dont une première relève est prévue le 15 février. Le dispositif encadré par Bpifrance avec l'ANSSI et la DGE s'adresse aux petites et moyennes entreprises souhaitant commercialiser une offre qualifiée SecNumCloud sous deux ans.

Conscient des préoccupations grandissantes autour de la souveraineté des données chez les entreprises et organisations de toutes tailles, le gouvernement annonçait le 15 septembre dernier la création d'un dispositif d'accompagnement vers la qualification SecNumCloud. Pour rappel, cette qualification délivrée par l'Agence Nationale des Services d'Information permet d'attester du plus haut niveau de sécurité d'une infrastructure cloud. Les critères définis dans le référentiel SecNumCloud constituent pour les services qualifiés un gage de souveraineté (localisation des données, imperméabilité aux lois extraterritoriales, …). Les détails du dispositif ont été rendus public le 22 décembre 2022.

L'événement du 1er février était à l'initiative d'Open Trusted Cloud pour sensibiliser et accompagner ses partenaires adhérents dans leur démarche de candidature. Ce programme créé par OVHcloud vise à créer un écosystème de solutions SaaS et PaaS innovantes, souveraines et s'appuyant sur le cloud réversible et durable d'OVHcloud. Une dynamique qui vise à tirer le meilleur parti des forces en présence, développer ensemble des briques technologiques ouvertes, interopérables et faire émerger les solutions logicielles dont l'industrie européenne a besoin.

« OVHcloud souhaite avec détermination aider ses clients à grandir et identifier de nouveaux cas d'usages avec la qualification SecNumCloud. Continuons d'animer notre écosystème, avec le soutien des pouvoirs publics, pour faire rayonner le Numérique français en Europe et à l'International » commentait Michel Paulin, Directeur Général d'OVHcloud.