« Nous sommes très heureux d'avoir pu rassembler les membres de notre Partner Program lors de cette seconde édition de Backstage. » a déclaré Caroline Comet-Fraigneau, VP France, Benelux, Afrique et Moyen-Orient chez OVHcloud. « Nous les remercions chaleureusement pour leur contribution et leur confiance et nous sommes ravis d'avoir tant de très belles choses à livrer et à développer ensemble ! »

A cette occasion, OVHcloud a pu délivrer à plus d'une centaine de ses partenaires présents ses ambitions pour un Cloud Open Source nouvelle génération destiné à servir leurs besoins et ceux de leurs clients, et définir ensemble de nouveaux horizons. En effet, les maitres-mots étaient à la cohésion et à la co-construction, comme souligné par Nicolas Romele, Marketing Program Director : « c'est ensemble que nous créons une dynamique génératrice d'un fort potentiel de croissance pour vos entreprises ».

