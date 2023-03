OVH Groupe : OVHcloud stimule l'écosystème de l'informatique quantique avec l'acquisition de son premier ordinateur quantique Quandela

Newsroom

Actualités

OVHcloud stimule l'écosystème de l'informatique quantique avec l'acquisition de son premier ordinateur quantique Quandela

Communiqué de presse OVHcloud stimule l'écosystème de l'informatique quantique avec l'acquisition de son premier ordinateur quantique Quandela Thu 16/03/2023 - 12:00 2023 Communiqué de presse

Roubaix - March 16th 2023 - OVHcloud, le leader européen du cloud, concrétise ses ambitions et démontre son soutien envers l'écosystème naissant de l'informatique quantique avec l'achat de sa première machine quantique. Il s'agit de l'ordinateur MosaiQ, animé par un processeur photonique et conçu par le français Quandela. Cet achat donne le coup d'envoi de nombreux projets en recherche et développement. Le Groupe redouble d'efforts sur le sujet de l'informatique quantique et ambitionne de pourvoir ses équipes de recherche et développement avec les outils adéquats pour expérimenter divers cas d'usage autour d'une machine basée sur un QPU (Quantum Processing Unit). Ce nouvel équipement s'inscrit dans le sillon de l'annonce, l'été dernier, de l'arrivée d'émulateurs pour proposer un modèle as-a-Service avec notamment Perceval, le framework développé par Quandela.



Fidèle à ses engagements envers les écosystèmes ouverts, OVHcloud soutient activement les efforts de développement dans le domaine de l'informatique quantique notamment via l'initiative de conférence France Quantum dont OVHcloud est membre co-fondateur mais aussi par le biais de son Startup Program. Celui-ci propose à des startups actives tant dans les domaines du matériel que du logiciel, de l'assistance technique et des crédits en vue d'élever l'innovation. Ces dernières années, cet engagement a déjà conduit à des avancées significatives avec les premiers proof of concept de Quandela utilisant effectivement l'infrastructure d'OVHcloud. Il s'avère en effet que les premiers clients de Quandela se connectent à leur QPU au travers d'OVHcloud. Le notebook Perceval de Quandela est aussi accessible ici pour les clients de l'univers Public Cloud d'OVHcloud qui souhaitent découvrir l'émulation quantique. « Avec cette acquisition, OVHcloud est ravi de devenir le premier fournisseur de services cloud européen à se doter d'un système quantique à base de processeur photonique. Qu'est ce qui pourrait mieux incarner notre mission Innovation for Freedom que le domaine de l'informatique quantique ? » a déclaré Miroslaw Klaba, Director R&D OVHcloud. Le système de Quandela est un jalon significatif qui ouvre la voie à l'avenir de l'informatique quantique. Sa livraison est attendue pour l'automne 2023. Il profite d'une plateforme évolutive grâce à l'utilisation de la photonique. Pourvu d'un QPU reconfigurable, il est envisageable d'ajouter rapidement de nouveaux modules pour augmenter les capacités de calcul. « Nous sommes très heureux de la confiance que place en nous OVHcloud avec cet achat. Il s'agit de la première commande de QPU pour notre startup et c'est bien sûr un succès marquant après avoir été la première startup européenne à connecter un ordinateur quantique au cloud public. Cette première version proposera une puissance de calcul de 2 qubits en plus d'être évolutive grâce à notre conception modulaire » a expliqué Valerian Giesz, CEO et cofondateur de Quandela. Resources En apprendre davantage sur OVHcloud

En apprendre davantage sur l'informatique quantique

Suivre OVHcloud sur Twitter

Suivre OVHcloud sur LinkedIn

En apprendre davantage sur Quandela

Suivre Quandela sur Twitter

Suivre Quandela sur LinkedIn

À propos d'OVHcloud OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 33 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s'appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l'orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l'ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d'un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd'hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

À propos de Quandela Quandela, leader en photonique quantique, développe des ordinateurs quantiques optiques « full-stack », disponibles sur le cloud et en propre. Quandela est aujourd'hui le plus grand acteur européen du calcul quantique photonique. En 2022, Quandela a publié son logiciel de programmation et de simulation d'ordinateur photonique, Perceval. Depuis l'automne 2022, la société propose l'accès via le cloud à Ascella, son premier ordinateur quantique à 6 qubits. Quandela accompagne et conseille également divers organismes et entreprises dans l'exploration et le développement des premiers cas d'usage utilisant les ordinateurs quantiques photoniques.