OVHCloud dopé par Stifel

Le 04 mars 2024

OVHCloud (6,34% à 10,06 euros) affiche la deuxième plus forte hausse du marché SRD, soutenu par Stifel. Le bureau d’études a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 7 euros à 11,50 euros. Le bureau d’études justifie sa décision par la plus grande visibilité apportée par le spécialiste européen du cloud sur la progression de sa marge et son free cash flow lors des 3 prochaines années lors de sa journée investisseurs.



"La question cruciale pour nous est celle de la capacité de l'entreprise à revenir à des niveaux de rentabilité décents permettant un free cash flow positif", souligne l'intermédiaire.



OVHCloud a dévoilé à la mi-janvier ses nouveaux objectifs financiers pour l'exercice 2026. Le spécialiste européen du cloud table sur une croissance organique annuelle moyenne pondérée du chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% entre les exercices 2024 et 2026. A cet horizon, la marge d'Ebitda ajusté est attendue aux alentours de 39% et le groupe devrait être free cash flow positif. Afin de maximiser sa génération de trésorerie, le groupe technologique va optimiser le taux d'utilisation de ses datacenters.



À court terme, Stifel s'attend à ce que les résultats du premier semestre soient bons, avec un Ebitda en hausse de 18% et une consommation de trésorerie inférieure à celle de la période comparable de l'année précédente.



"A plus long terme, la poursuite d'une croissance à deux chiffres des revenus, l'augmentation de la marge d'exploitation et une meilleure exécution grâce à la nouvelle priorité accordée au FCF devraient conduire à une réduction de la prime de risque et à une expansion des multiples de valorisation", explique l'analyste. Sur la base d'un ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires de 3, il pense que l'action pourrait se négocier à environ 25 euros dans quatre ans.