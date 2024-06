OVHCloud se reprend : Octave et Miroslaw Klaba mettent fin à leur projet de cession de titres

OVHCloud, dont l'action a perdu 25% la semaine dernière, pénalisée notamment par la dégradation de Stifel, rebondit de 2,82% à 4,66 euros. Alors que le broker regrettait notamment des cessions d'actions par les fondateurs d'OVH, Octave Klaba, fondateur et président du spécialiste européen du cloud, a indiqué vendredi soir que lui et son frère Miroslaw Klaba avaient " mis un terme depuis le 29 mai 2024 à leur projet de cession de titres d’OVHcloud pour financer les projets de Synfonium ".



Codétenue avec la Caisse des Dépôt et Consignations, cette plateforme vise à proposer une suite collaborative alternative et d'autres services dans le cloud.



" Octave et Miroslaw Klaba déclarent avoir vendu, entre le 29 avril 2024 et le 28 mai 2024, 726466 actions correspondant à environ 4,7 millions d'euros et moins de 0.4% des actions existantes, de manière ordonnée ", peut-on lire dans le communiqué du fondateur. " Ces cessions, qui ont été réalisées principalement via une cession de bloc hors marché et dans une moindre mesure au fil de l'eau dans le marché, ont été réalisées uniquement dans des périodes de hausse du cours ".



Octave Klaba a déclaré " Avec Miro, nous restons pleinement engagés auprès d'OVHcloud et nous faisons entièrement confiance au management du groupe pour délivrer le plan stratégique visant à conforter la position d'OVHcloud en tant qu'acteur majeur sur le marché du cloud. (...) Nous sommes déterminés à accompagner OVHcloud sur le long terme en tant qu'actionnaire fondateur et majoritaire du groupe."