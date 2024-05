OVHCLOUD : Stifel dégrade sa recommandation

Le 30 mai 2024 à 09:50 Partager

Stifel dégrade sa recommandation sur OVHcloud de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé drastiquement de 11,5 à six euros, tout en retirant l'action du groupe de services informatiques de sa liste de titres de croissance.



Le broker juge 'problématique' la volonté des fondateurs de vendre des actions OVH sur une base régulière pour financer d'autres activités en dehors du groupe, un comportement montrant selon lui qu'ils 'ne sont pas concentrés sur la création de valeur chez OVH'.



S'il le juge 'fondamentalement sous-valorisé', Stifel estime que le groupe 'a un long chemin à parcourir avant de regagner la confiance des investisseurs', l'action ne devant selon lui probablement pas attirer au cours des tous prochains mois.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.