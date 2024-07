OVHCLOUD : TP ICAP Midcap initie à la 'vente'

TP ICAP Midcap a initié vendredi la couverture du titre OVH Groupe avec une recommandation à la vente et un objectif de cours établi à 2,9 euros.



Dans une note de recherche, la société de Bourse reproche au fournisseur de services d'informatique dématérialisée une croissance 'payée au prix fort'.



'Selon nous, le coût de la croissance est si élevé qu'il conduit à une destruction de valeur tant du point de vue du ROCE que du ratio de productivité des capex de croissance', souligne la banque d'affaires.



'Par ailleurs, le groupe est confronté à des défis majeurs tant sur le plan de la croissance que de l'environnement réglementaire, rendant ses perspectives à long terme plus indécises', ajoute TP ICAP.



Son objectif de cours laisse ainsi apparaître un potentiel de baisse de 32% par rapport à la clôture d'hier soir.



