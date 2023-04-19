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OVHcloud affiche un CA au S1 en hausse à 439 mlns

19/04/2023 | 07:08
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19 avril (Reuters) - OVH Groupe SA:

* CA AU S1 EUR 439 MILLIONS CONTRE EUR 382 MLNS IL Y A UN AN

* EBITDA AJUSTÉ AU S1 EUR 156 MLNS CONTRE EUR 153 MLNS IL Y A UN AN

* PERTE NETTE AU S1 EUR 26.6 MLNS CONTRE PERTE EUR 26.3 MLNS IL Y A UN AN

* LENDETTEMENT FINANCIER NET CONSOLIDÉ (HORS DETTES LOCATIVES) AU 28 FÉVRIER 2023 EST DE 601 MILLIONS DEUROS CONTRE 525MILLIONS DEUROS AU 31 AOÛT 2022

* PERSPECTIVES: OBJECTIF DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE DAFFAIRES COMPRIS ENTRE +13 % ET +14 %, EN ACCÉLÉRATION PAR RAPPORT À 2022

* PERSPECTIVES: OBJECTIF DE MARGE DEBITDA AJUSTÉ SUPÉRIEURE À 36 %, AVEC UNE AMÉLIORATION ATTENDUE DÈS H2

* PERSPECTIVES: CAPEX RÉCURRENTS ET DE CROISSANCE AUTOUR DES BORNES BASSES DE LA GUIDANCE

* PERTE OPÉRATIONNELLE SÉTABLIT À 6,5 MLNS DEUROS AU S1 CONTRE UNE PERTE DE 20,9 MLNS DEUROS IL Y A UN AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Capitalisation 2 170 M 2 379 M -
VE / CA 2022 3,41x
VE / CA 2023 3,14x
Nbr Employés 2 800
Flottant 28,6%
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