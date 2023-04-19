OVHcloud affiche un CA au S1 en hausse à 439 mlns

19 avril (Reuters) - OVH Groupe SA:
* CA AU S1 EUR 439 MILLIONS CONTRE EUR 382 MLNS IL Y A UN AN
* EBITDA AJUSTÉ AU S1 EUR 156 MLNS CONTRE EUR 153 MLNS IL Y
A UN
AN
* PERTE NETTE AU S1 EUR 26.6 MLNS CONTRE PERTE EUR 26.3 MLNS
IL Y
A UN AN
* LENDETTEMENT FINANCIER NET CONSOLIDÉ (HORS DETTES
LOCATIVES) AU
28 FÉVRIER 2023 EST DE 601 MILLIONS DEUROS CONTRE 525MILLIONS
DEUROS AU 31 AOÛT 2022
* PERSPECTIVES: OBJECTIF DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE
DAFFAIRES COMPRIS ENTRE +13 % ET +14 %, EN ACCÉLÉRATION PAR
RAPPORT À 2022
* PERSPECTIVES: OBJECTIF DE MARGE DEBITDA AJUSTÉ SUPÉRIEURE
À 36
%, AVEC UNE AMÉLIORATION ATTENDUE DÈS H2
* PERSPECTIVES: CAPEX RÉCURRENTS ET DE CROISSANCE AUTOUR DES
BORNES BASSES DE LA GUIDANCE
* PERTE OPÉRATIONNELLE SÉTABLIT À 6,5 MLNS DEUROS AU S1
CONTRE
UNE PERTE DE 20,9 MLNS DEUROS IL Y A UN AN
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(Gdansk Newsroom)