OVHcloud affiche un CA au T1 en hausse à 216 mlns, nomme un nouveau directeur financier

13 janvier (Reuters) - Ovh Groupe SA:
* LA TRAJECTOIRE D'ACCÉLÉRATION EST CONFIRMÉE POUR 2023 AVEC
UN
OBJECTIF DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CA DE 14 À 16 % ET UNE MARGE
D'EBITDA EN LIGNE AVEC 2022
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 216,0 MLNS VERSUS EUR 187,2
MLNS IL
Y A UN AN
* OBJECTIFS D'INVESTISSEMENTS RÉCURRENTS ET DE CROISSANCE ET
OBJECTIFS À MOYEN TERME CONFIRMÉS
* NOMINATION DE STÉPHANIE BESNIER AU POSTE DE DIRECTRICE
FINANCIÈRE D'OVHCLOUD POUR LE T1 2023
* S'ATTEND À CE QUE SES COÛTS D'ÉLECTRICITÉ EN 2023 SOIENT
COMPRIS
ENTRE 5% ET 10% DES REVENUS, EN HAUSSE PAR RAPPORT À 2022
(MID-SINGLE DIGIT)
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(Gdansk Newsroom)