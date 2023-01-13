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OVHcloud affiche un CA au T1 en hausse à 216 mlns, nomme un nouveau directeur financier

13/01/2023 | 07:00
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13 janvier (Reuters) - Ovh Groupe SA:

* LA TRAJECTOIRE D'ACCÉLÉRATION EST CONFIRMÉE POUR 2023 AVEC UN OBJECTIF DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CA DE 14 À 16 % ET UNE MARGE D'EBITDA EN LIGNE AVEC 2022

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 216,0 MLNS VERSUS EUR 187,2 MLNS IL Y A UN AN

* OBJECTIFS D'INVESTISSEMENTS RÉCURRENTS ET DE CROISSANCE ET OBJECTIFS À MOYEN TERME CONFIRMÉS

* NOMINATION DE STÉPHANIE BESNIER AU POSTE DE DIRECTRICE FINANCIÈRE D'OVHCLOUD POUR LE T1 2023

* S'ATTEND À CE QUE SES COÛTS D'ÉLECTRICITÉ EN 2023 SOIENT COMPRIS ENTRE 5% ET 10% DES REVENUS, EN HAUSSE PAR RAPPORT À 2022 (MID-SINGLE DIGIT) Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Données financières
CA 2022 781 M 844 M -
Résultat net 2022 -32,9 M -35,6 M -
Dette nette 2022 490 M 530 M -
PER 2022 -273x
Rendement 2022 -
Capitalisation 2 834 M 3 066 M -
VE / CA 2022 4,26x
VE / CA 2023 3,85x
Nbr Employés 2 800
Flottant 28,6%
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OVH Groupe : Graphique analyse technique OVH Groupe | Zonebourse
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Objectif de cours Moyen 16,36 €
Ecart / Objectif Moyen 9,84%
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Dirigeants et Administrateurs
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Octave Klaba Chairman
Henryk Klaba Director, Director-R&D Infrastructures
Miroslaw Klaba Director, Director-Research & Development
Thierry Frédéric Souche Chief Technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
OVH GROUPE-6.82%3 066
SALESFORCE.COM, INC.12.83%143 596
CLOUDFLARE, INC.-3.83%14 305
DYNATRACE, INC.-2.66%10 731
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED1.55%7 559
NUTANIX, INC.1.46%6 082