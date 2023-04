OVHcloud : chute après son profit warning

Plus forte baisse de l'indice SBF120, OVHcloud dévisse de 6,74% à 10,70 euros après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. Pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, le spécialiste des services d'informatique dématérialisé vise désormais une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 13 % et 14%. Il cible par ailleurs une marge d’EBITDA ajusté supérieure à 36%, avec une amélioration attendue au second semestre liée au plein effet des hausses de prix au quatrième trimestre, à une normalisation des coûts d’énergie et des plans de contrôle des coûts.



Le groupe anticipait auparavant une hausse des ventes comprise entre 14% et 16% en données organiques et une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté proche de 39%.



Au premier semestre, OVHcloud a essuyé une perte nette de 26,6 millions d'euros contre une perte nette de 26,3 millions d'euros au premier semestre 2022. L'Ebitda ajusté est ressorti à 156 millions d'euros (+1,7%), soit une marge de 35,4 % contre 40,1% auparavant.



" Les charges de personnels et opérationnelles (impact de la hausse des prix spot de l'électricité en Allemagne en particulier) augmentent sous l'effet de la forte reprise de l'inflation, auquel s'ajoute un effet de décalage entre les augmentations de coûts constatées dès le début d'année et la contribution progressive des hausses de prix " a indiqué le groupe à propos de la baisse de sa marge.



Le chiffre d'affaires a atteint 439 millions d'euros, en hausse de 15,0 %, dont de 12,8 % en données comparables.