OVHcloud confirme ses perspectives pour 2022

12 janvier (Reuters) - OVHcloud:
* CA AU T1 EUR 187,2 MLNS CONTRE EUR 164,3 MLNS L'AN
DERNIER, EN
HAUSSE DE 13,9%
* PERSPECTIVES CONFIRMÉES POUR LEXERCICE 2022
* AU T1, CROISSANCE SOUTENUE À LINTERNATIONAL, NOTAMMENT
AUX ETATS-UNIS ET EN ASIE À RESPECTIVEMENT +55,4% ET +26,0%, EN
DONNÉES PUBLIÉES
* AU T1, +13,9% DE CROISSANCE DU CHIFFRE DAFFAIRES EN
DONNÉES PUBLIÉES ET +13,5% EN DONNÉES COMPARABLES, EN LIGNE
AVEC LES OBJECTIFS
* PERSPECTIVES À MOYEN TERME RECONFIRMÉES
* AU T1, FORTE CROISSANCE EN DONNÉES PUBLIÉES DU CLOUD
PUBLIC À
+24,9% ET DU CLOUD PRIVÉ À +14,6%
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(Rédaction de Gdansk)