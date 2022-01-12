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OVHcloud confirme ses perspectives pour 2022

12/01/2022 | 07:00
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12 janvier (Reuters) - OVHcloud:

* CA AU T1 EUR 187,2 MLNS CONTRE EUR 164,3 MLNS L'AN DERNIER, EN HAUSSE DE 13,9%

* PERSPECTIVES CONFIRMÉES POUR LEXERCICE 2022

* AU T1, CROISSANCE SOUTENUE À LINTERNATIONAL, NOTAMMENT AUX ETATS-UNIS ET EN ASIE À RESPECTIVEMENT +55,4% ET +26,0%, EN DONNÉES PUBLIÉES

* AU T1, +13,9% DE CROISSANCE DU CHIFFRE DAFFAIRES EN DONNÉES PUBLIÉES ET +13,5% EN DONNÉES COMPARABLES, EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

* PERSPECTIVES À MOYEN TERME RECONFIRMÉES

* AU T1, FORTE CROISSANCE EN DONNÉES PUBLIÉES DU CLOUD PUBLIC À +24,9% ET DU CLOUD PRIVÉ À +14,6% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Données financières
CA 2022 760 M 864 M -
Résultat net 2022 14,9 M 17,0 M -
Dette nette 2022 455 M 517 M -
PER 2022 506x
Rendement 2022 -
Capitalisation 4 646 M 5 279 M -
VE / CA 2022 6,71x
VE / CA 2023 5,88x
Nbr Employés 2 435
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Vente
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Dernier Cours de Cloture 24,47 €
Objectif de cours Moyen 25,44 €
Ecart / Objectif Moyen 3,98%
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Dirigeants et Administrateurs
Michel Paulin Chief Executive Officer & Director
Yann Leca Chief Financial Officer & Executive Vice President
Octave Klaba Chairman
Henryk Klaba Director, Director-R&D Infrastructures
Miroslaw Klaba Director, Director-Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
OVH GROUPE-3.68%5 279
SALESFORCE.COM, INC.-7.59%226 186
CLOUDFLARE, INC.-13.20%35 633
DYNATRACE, INC.-6.25%15 548
SINCH AB-13.33%8 416
ANAPLAN, INC.2.51%6 795