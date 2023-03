OVHcloud : le titre chute après le placement KKR-Towerbrook

L'action OVHcloud chute lourdement ce jeudi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'un placement privé d'actions réalisé par les fonds d'investissement KKR et Towerbrook.



A 14h00, le titre du géant français de l'informatique dématérialisée lâche plus de 10%, soit la deuxième plus mauvaise performance du SBF 120, dans des volumes représentant 13 fois leur moyenne quotidienne des dernières séances.



Au même instant, l'indice SBF 120 recule d'environ 0,5%.



Selon des sources de marché, KKR et Towerbrook ont libéré ce matin quelque cinq millions de titres, soit 2,6% du capital, à un prix unitaire de 12,9 euros, représentant une décote de presque 8% par rapport au cours de clôture de mercredi soir.



Alors qu'ils détenaient jusqu'ici 7,6% du capital chacun, soit 15,2% à eux deux, KKR et Towerbrook vont voir leur participation être ramenée à hauteur de 12,6% du capital, soit 6,3% chacun.



