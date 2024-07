OVHcloud : le titre recule, un analyste initie à la vente

Le 19 juillet 2024 à 16:27 Partager

OVHcloud cède du terrain ce vendredi à la Bourse de Paris dans le sillage d'une note de TP ICAP Midcap, qui a initié à la vente son suivi de la valeur.



Le titre du fournisseur de services d'informatique dématérialisée perd actuellement plus de 2,2%, sous-performant largement un marché parisien en repli d'environ 0,6%.



L'action s'inscrit désormais en baisse de plus de 35% depuis le début de l'année.



Dans une note publiée dans la matinée, TP ICAP Midcap reproche au fournisseur de services d'informatique dématérialisée une croissance 'payée au prix fort'.



'Selon nous, le coût de la croissance est si élevé qu'il conduit à une destruction de valeur tant du point de vue du ROCE que du ratio de productivité des capex de croissance', souligne la société de Bourse.



'Par ailleurs, le groupe est confronté à des défis majeurs tant sur le plan de la croissance que de l'environnement réglementaire, rendant ses perspectives à long terme plus indécises', ajoute la banque d'affaires.



Son objectif de cours laisse ainsi apparaître un potentiel de baisse de 32% par rapport à la clôture d'hier soir.



Le groupe a prévu de publier les résultats complets de son exercice 2023/2024 le 24 octobre prochain.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.