OVHcloud : nomination d'un directeur général adjoint

Le 23 avril 2024 à 09:38 Partager

En marge de la publication de ses semestriels, OVHcloud annonce la nomination de Benjamin Revcolevschi au poste de directeur général adjoint, dès le 6 mai. Il apportera au groupe informatique son expertise pour poursuivre son développement.



Benjamin Revcolevschi dirigera l'ensemble des opérations tant en France qu'à l'international, avec un accent particulier sur l'innovation, la pérennisation et le développement de nouveaux produits au sein des datacenters actuels et futurs.



Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de direction opérationnelle et business chez Neuf Cegetel/SFR, puis la direction générale de Fujitsu en France. Il était jusque récemment directeur général France et Benelux de DXC Technology.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.