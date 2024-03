OVHcloud : nouveau chief product and technology officer

Le 15 mars 2024 à 07:29 Partager

OVHcloud annonce la nomination de Yaniv Fdida au poste de chief product and technology officer dès ce mois de mars. Remplaçant Thierry Souche, il rejoint par ailleurs le comité exécutif du groupe de services informatiques.



Yaniv Fdida aura la responsabilité de 'mener la politique d'innovation du groupe et de mettre en oeuvre le renforcement de son offre en réponse et anticipation aux nombreuses révolutions technologiques du cloud'.



Il a rejoint OVHcloud en 2018 où il a notamment contribué avec succès à la structuration du groupe infrastructure. Depuis mars 2023, il a créé le département chief product office (CPO) qu'il dirige au sein de la business unit product.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.