OVHcloud : révision des objectifs annuels

Le 23 avril 2024 à 08:26 Partager

A l'occasion de sa publication semestrielle, OVHcloud indique revoir ses prévisions annuelles, abaissant celle de croissance du chiffre d'affaires à entre 9 et 10%, confirmant une marge d'EBITDA ajusté à plus de 37% et améliorant ses prévisions de génération de trésorerie.



Sur son premier semestre 2024, le groupe de services cloud a essuyé une perte nette de 17,2 millions d'euros, en réduction par rapport à celle de 26,6 millions un an auparavant, mais sa marge d'EBITDA ajusté s'est améliorée de 2,5 points à 37,9%.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 10,6% à 486,1 millions d'euros (+10,8% en données comparables), 'avec un rebond en fin de trimestre aux Etats-Unis et un environnement macroéconomique difficile, notamment en Europe'.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.