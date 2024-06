Ovid Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur l'amélioration de la vie des personnes atteintes de certaines épilepsies et d'affections cérébrales présentant des symptômes épileptiques. Elle est engagée dans le développement d'un pipeline de nouvelles petites molécules candidates ciblées qui modulent les facteurs intrinsèques et extrinsèques impliqués dans l'hyperexcitabilité neuronale à l'origine des crises et autres symptômes neurologiques. Elle développe OV888 (GV101), un inhibiteur puissant et hautement sélectif de ROCK2, pour le traitement potentiel des lésions associées aux malformations caverneuses cérébrales et autres troubles cérébraux ; OV329, un inhibiteur de la GABA-aminotransférase, une thérapie potentielle pour les crises résistantes au traitement ; et OV350, un activateur direct du transporteur KCC2, pour le traitement potentiel des épilepsies et autres conditions psychiatriques. Elle a également des intérêts dans le développement et la commercialisation du soticlestat, un inhibiteur de la 24-hydroxylase du cholestérol pour les syndromes de Dravet et de Lennox-Gastaut.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale