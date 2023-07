Ovintiv Inc. est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel. La société se concentre sur le développement de son portefeuille multi-bassins d'actifs pétroliers et gaziers de premier ordre situés aux États-Unis et au Canada. Ses activités comprennent également la commercialisation de pétrole, de liquides de gaz naturel (LGN) et de gaz naturel. La société opère à travers trois segments : Opérations aux États-Unis, Opérations au Canada et Optimisation des marchés. Le secteur des opérations aux États-Unis comprend la prospection, le développement et la production de pétrole, de LGN et de gaz naturel, ainsi que d'autres activités connexes aux États-Unis. Le secteur des opérations canadiennes comprend la prospection, le développement et la production de pétrole, de LGN, de gaz naturel et d'autres activités connexes au Canada. Le secteur de l'optimisation des marchés est principalement responsable de la vente de la production de la société à des clients tiers et de l'amélioration du prix net associé. Les activités de ce secteur comprennent également l'achat et la vente de produits à des tiers.