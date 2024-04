(Alliance News) - Jeudi, le Mib a clôturé en légère baisse dans la zone des 34 400, les investisseurs ayant pris en compte les commentaires des différents responsables de la Réserve fédérale.

Sur le front intérieur, selon les résultats de l'enquête de S&P Global publiés jeudi, l'économie italienne du secteur des services a enregistré sa troisième croissance mensuelle consécutive en mars, soutenue par une augmentation rapide des commandes, la plus rapide depuis août 2021.

L'indice de la Hamburg Commercial Bank pour l'activité tertiaire en Italie a augmenté à 54,6 en mars contre 52,2 en février, signalant une nouvelle augmentation de l'activité tertiaire en Italie.

Ainsi, le FTSE Mib dans le rouge de 0,1 % à 34 454,58, le Mid-Cap a gagné 0,1 % à 48 007,55, le Small-Cap a progressé de 0,6 % à 28 745,73, tandis que l'Italie Growth a gagné 0,6 % à 8 166,93.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé à parité, le FTSE 100 à Londres a gagné 0,5 pour cent, tandis que le DAX 40 à Francfort a clôturé dans le vert de 0,2 pour cent.

Sur le Mib, Azimut a gagné 2,9 pour cent, prenant la première place. La société a déclaré mercredi que, par l'intermédiaire de sa filiale Azimut Alternative Capital Partners, elle avait conclu des accords contraignants avec Goldman Sachs Asset Management's Petershill pour acquérir la totalité de la participation d'Azimut dans Kennedy Lewis Investment Management pour un montant total de 225 millions de dollars. L'investissement initial d'Azimut dans KLIM était de 60 millions de dollars.

Poste Italiane a également été à la hausse, augmentant de 1,2 % à 11,66 euros par action. L'action a également bénéficié d'un relèvement de l'objectif de cours par UBS, qui l'a fait passer de 12,20 euros à 14,20 euros.

Snam - dans le rouge de 0,1% - a annoncé mercredi qu'elle avait exercé son droit de préemption pour augmenter sa participation dans Terminale GNL Adriatico, la société détenue par Adriatic LNG, le terminal de regazéification opérant dans les eaux italiennes au large de Porto Viro, dans la province de Rovigo, de 7,3% actuellement à 30%.

Telecom Italia fait également partie des porteurs, avec une baisse de 1,9 %. La société a annoncé mercredi que la Cour d'appel de Rome avait clos un litige de 15 ans en faveur du groupe concernant la restitution de la redevance de concession réclamée pour 1998, l'année qui a suivi la libéralisation du secteur, et dont la restitution a été demandée par la société. La somme due est égale à la redevance initiale, soit un peu plus de 500 millions d'euros, plus la réévaluation et les intérêts courus, pour un total d'environ 1 milliard d'euros. L'arrêt est immédiatement exécutoire et TIM entamera immédiatement des procédures pour récupérer le montant en question.

La Cour de justice de l'Union européenne est intervenue à plusieurs reprises dans cette affaire, soulignant le conflit entre la directive sur la libéralisation du marché des télécommunications et les réglementations nationales qui avaient prolongé l'obligation de payer la redevance pour 1998 pour les concessionnaires du secteur.

Saipem et Banca Popolare di Sondrio sont également dans le rouge, avec des baisses respectives de 1,7 % et 2,5 %. En ce qui concerne la banque lombarde, l'agence indépendante Standard Ethics, à l'issue de son processus annuel de révision des notations, a amélioré la note attribuée à la banque de "EE" à "EE+".

Sur le segment des cadets, Juventus Football Club - en baisse de 3,6% - a annoncé mercredi que lors de la première session de l'offre sur le marché réglementé d'Euronext Milan qui s'est tenue aujourd'hui, l'ensemble des 6,1 millions de droits d'option non exercés ont été vendus pendant la période de l'offre, donnant le droit de souscrire à un maximum de 3,1 millions d'actions nouvelles, correspondant à environ 2,4% du nombre total d'actions ordinaires Juventus nouvellement émises résultant de l'augmentation de capital sous option.

Fincantieri a chuté de 2,2 % à 0,75 EUR, prenant ses bénéfices après quatre séances de hausse.

OVS a cédé 0,5 % après avoir annoncé mardi qu'elle avait signé un accord d'investissement contraignant dans le but d'obtenir le contrôle puis la propriété à 100 % de Goldenpoint en plusieurs étapes. L'accord prévoit un investissement initial de 3 millions d'euros pour la souscription d'une obligation convertible et l'acquisition d'une participation de 3 % dans le capital de Goldenpoint. D'ici le 31 juillet 2025, OVS aura la possibilité d'augmenter sa participation à 51%.

Les 49% restants du capital peuvent être acquis par OVS par l'exercice d'options de vente et d'achat, dans une fenêtre temporelle comprise entre le 1er août 2026 et le 31 juillet 2029.

Iren - dans le rouge de 0,1% - a annoncé qu'elle a signé un accord d'investissement contraignant pour acquérir une participation de 50% dans le capital social d'une NewCo, dans laquelle les branches opérationnelles d'EGEA, EGEA Commerciale et EGEA Produzioni e Teleriscaldamento seront transférées. La nouvelle société sera détenue à 50 % par Iren, par le biais d'une augmentation de capital de 85 millions d'euros qu'elle souscrira et libérera à la clôture de l'opération, et à 50 % par une société intermédiaire, dont le capital social sera entièrement détenu par EGEA.

Caltagirone a augmenté de 3,9 % pour atteindre 5,40 euros par action. Le titre a mis à jour son plus haut niveau sur 52 semaines à 5,50 euros par action.

Parmi les petites capitalisations, Zucchi - dans le vert de 2,3% - a annoncé mercredi qu'il avait approuvé ses états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre, qui a clôturé avec un bénéfice net de 2,9 millions d'euros, contre 3,1 millions d'euros pour l'exercice 2022. "Net de la consolidation du groupe Descamps, le résultat de l'exercice est une perte de 1,8 M EUR", a précisé la société dans la note.

Beewize, de son côté, a progressé de 8,3%, rebondissant après trois séances de baisse.

Somec a augmenté de 1,0% après avoir annoncé jeudi que sa filiale américaine Fabbrica, qui fait partie de sa division Horizons, avait remporté une nouvelle commande sur la côte Est des Etats-Unis d'une valeur de plus de 18 millions de dollars.

Seri Industrial a progressé de 0,3 % après avoir annoncé qu'elle avait clôturé l'exercice 2023 avec une perte nette de 6,3 millions d'euros, contre une perte nette de 3,4 millions d'euros en 2022. Les revenus ont augmenté à 200,1 millions d'euros contre 199,6 millions d'euros, tandis que l'EBITDA a augmenté à 22,9 millions d'euros contre 17,4 millions d'euros.

Parmi les PME, Estrima a progressé de plus de 18% à 0,63 EUR, sur sa troisième bougie quotidienne haussière.

DBA Group a progressé de 8,1 % à 2,27 euros par action, entamant sa cinquième séance pour clôturer sur une tendance haussière.

Le conseil d'administration d'EdiliziAcrobatica - en hausse de 1,3 pour cent - a nommé mercredi Riccardo Banfo nouveau directeur avec certains pouvoirs de gestion et président du conseil d'administration, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires. M. Banfo, qui a été directeur financier du groupe pendant un certain temps, "connaît bien sa dynamique interne", a déclaré la société dans un communiqué.

CY4Gate - dans le vert par 0,3% - a annoncé mercredi qu'elle avait signé un contrat d'une valeur totale de plus de 6,5 millions d'euros pour l'exécution d'une série de projets dans le secteur de la défense avec ELT Group, une société européenne leader dans l'électronique de défense depuis plus de 70 ans et un actionnaire majeur du groupe Cy4Gate.

Confinvest a cédé 5,9 pour cent, soumis à des prises de bénéfices après trois séances clôturées avec un excédent important.

Doxee a chuté de 3,6 % pour atteindre 2,72 euros par action, après une hausse de 3,7 % lors de la séance précédente.

À New York, le Dow Jones est en hausse de 0,4 %, le Nasdaq de 0,9 % et le S&P 500 de 0,7 %.

Parmi les devises, l'euro s'échange à 1,0874 USD contre 1,0829 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre vaut 1,2667 USD contre 1,2630 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 89,25 USD contre 89,84 USD la nuit dernière, tandis que l'or se négocie à 2 293,72 USD contre 2 285,30 USD mercredi soir.

Le calendrier économique de vendredi s'ouvre à 0800 CET, lorsque l'indice Halifax des prix des logements britanniques sera publié, en même temps que les commandes d'usine allemandes.

À 0930 CET, le PMI de la construction en Italie est attendu, ainsi que l'Allemagne, la France et la zone euro.

Aux États-Unis, à 14h30 CET, le rapport sur les emplois non agricoles et le taux de chômage seront publiés, suivis à 1515 CET par le discours du membre du FOMC, M. Barkin.

À 1900 CET, le rapport sur les usines Baker Hughes sera publié. Dans la soirée - comme d'habitude le vendredi - le rapport COT sera publié à 2130 CET.

Parmi les sociétés en bourse, les résultats de NVP et de TMP Group sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

