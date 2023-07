OVS SpA est une entreprise de mode basée en Italie qui conçoit, développe et commercialise des vêtements pour hommes, femmes et enfants. La société propose une large gamme de produits différents, notamment des vêtements, des accessoires, des chaussures, des vêtements de sport et des articles d'ameublement, entre autres. Elle est propriétaire des marques OVS et UPIM et possède et gère, sous les mêmes marques, des e-shops et compte plus de 1 600 magasins en Italie et dans le monde entier. La société possède également les marques OVS KIDS et BLUKIDS, spécialisées dans les vêtements pour enfants. Sous la marque OVS, la société offre également à ses clients un service d'achat personnel dédié et personnalisable, réservable en ligne.

Secteur Habillement et accessoires