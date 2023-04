OVS, croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et du bénéfice ; il y a un dividende

(Alliance News) - OVS Spa a annoncé mercredi avoir clôturé l'exercice au 31 janvier 2023 avec des ventes nettes de 1,51 milliard d'euros, en hausse de plus de 11% par rapport aux 1,36 milliard d'euros enregistrés l'année précédente. Cette tendance, a expliqué la société, a caractérisé toutes les marques et canaux de distribution du groupe et a affecté toutes les périodes, avec une tendance plus accentuée au mois de mai, également grâce à des conditions météorologiques avantageuses et aux mois des achats de Noël et des soldes d'hiver.

Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,06 euro par action pour l'exercice 2022.

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 78,4 millions d'euros, soit une hausse de plus de 75 % par rapport aux 44,8 millions d'euros enregistrés en 2021.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 180,2 millions d'euros, soit une hausse de 22 % par rapport aux 180,2 millions d'euros de l'année précédente. "La performance du chiffre d'affaires et l'augmentation de la marge brute - à 57 %, en hausse de 40 points de base par rapport à l'année précédente - ont plus que compensé les fortes tensions sur les coûts des produits et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement", peut-on lire dans la note de la société.

Le résultat global est également dû à "l'excellente performance du quatrième trimestre", avec un EBITDA ajusté de 56,1 millions d'euros, en hausse de 13,4 millions d'euros par rapport à l'année précédente.

L'EBIT ajusté est passé de 89,1 millions d'euros l'année précédente à 120,1 millions d'euros.

La dette nette s'élève à 162,0 millions d'euros, contre 190,3 millions d'euros en 2021.

En ce qui concerne l'avenir, OVS "s'attend à une forte croissance dans les années à venir, résultat d'importants projets de nouveaux produits, de la poursuite de l'expansion et de l'amélioration du réseau de vente en Italie et à l'étranger, de la croissance du commerce électronique et de la mise en place de nombreux projets dans le domaine numérique, de l'optimisation des opérations, ainsi que de l'amélioration constante du capital humain".

L'activité actuelle depuis février est très positive, " avec une hausse de plus de 10 % à données comparables par rapport à 2022 pour toutes les marques, notamment en raison d'une excellente appréciation des nouvelles collections ", ajoute la société.

OVS est dans le vert de 0,7% à 2,64 euros par action.

