(Alliance News) - OVS Spa, faisant suite à la lettre d'intention signée le 6 février dernier, a annoncé mardi la signature d'un accord d'investissement contraignant dans le but d'obtenir le contrôle et, par conséquent, le contrôle à 100% de Goldenpoint Spa en plusieurs étapes.

Goldenpoint est l'une des marques italiennes de sous-vêtements, de maillots de bain et de bonneterie les plus reconnues, avec un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros, grâce à un réseau d'environ 380 magasins - dont 80 % sont gérés en propre - situés dans des endroits prestigieux.

L'accord prévoit un investissement initial de 3 millions d'euros pour la souscription d'une obligation convertible et l'acquisition d'une participation de 3 % dans le capital de Goldenpoint. D'ici au 31 juillet 2025, OVS aura la possibilité d'augmenter sa participation à 51% en convertissant le prêt et en exerçant une option d'achat d'actions contre le paiement d'un prix prédéterminé, également payable en actions propres.

Les 49 % restants du capital social peuvent être acquis par OVS par l'exercice d'options de vente et d'achat, dans une fenêtre temporelle comprise entre le 1er août 2026 et le 31 juillet 2029. La valorisation relative sera basée sur un multiple d'Ebitda en ligne avec les multiples actuels d'OVS, duquel la position financière nette sera soustraite. Un plancher est prévu.

Grâce au soutien et à l'intégration avec OVS, le plan d'affaires de Goldenpoint prévoit une augmentation significative des ventes par le renforcement de l'offre commerciale, notamment dans les catégories sous-vêtements et accessoires, et la croissance du réseau avec des magasins de plus grande taille. Au terme de ce plan, grâce également à l'amélioration du sourcing et à l'effet vertueux du levier opérationnel, on peut s'attendre à une forte croissance de l'Ebitda et à une bonne contribution aux résultats consolidés d'OVS.

L'acquisition est en tout état de cause telle qu'elle n'entraînera pas d'absorption de trésorerie significative et sera entièrement financée par les flux générés par OVS. La clôture de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires habituelles et à d'autres conditions typiques de ce type de transactions.

Les actions d'OVS ont clôturé mardi en baisse de 2,6 % à 2,37 euros par action.

