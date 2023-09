Owens Corning est un fournisseur de matériaux de construction et industriels. La société opère à travers trois segments : Composites, Isolation et Toiture. Son segment Composites comprend des solutions matérielles intégrées verticalement et est engagé dans la fabrication, la production et la vente de renforts en verre sous forme de fibre. Ses matériaux de renforcement en verre sont également utilisés en aval par ce segment pour fabriquer et vendre des produits en fibre de verre sous forme de tissus, de non-tissés et d'autres produits spécialisés. Son segment Isolation comprend un portefeuille de produits à haute, moyenne et basse température avec un panorama géographique des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine. Il est engagé dans la fabrication et la vente de matelas thermiques et acoustiques, d'isolants en vrac, de gaines en mousse et d'accessoires. Son segment Toiture propose des produits en bardeaux d'asphalte laminés et en bandes. Ses autres produits comprennent des composants de toiture, des matériaux d'emballage synthétiques et de l'asphalte oxydé.

Secteur Fournitures de construction et installation