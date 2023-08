Owens & Minor, Inc. est une entreprise mondiale de solutions de soins de santé intégrant la fabrication et la livraison de produits, la fourniture de soins à domicile et les services périopératoires pour soutenir les soins à travers l'hôpital et à domicile. La société opère à travers deux segments : Produits et services de santé et Patient Direct. Son segment Produits et services de santé fournit des services de distribution, de logistique externalisée et de valeur ajoutée, et fabrique et fournit des produits médico-chirurgicaux, par le biais de ses activités de production et de mise en kit. Son segment Patient Direct étend ses activités le long du continuum de soins par la livraison de fournitures médicales jetables vendues directement aux patients et aux agences de soins à domicile et est un fournisseur d'équipements intégrés de soins à domicile et de services connexes aux États-Unis. Elle propose des technologies et des solutions, des équipements de protection individuelle (EPI) et des produits chirurgicaux, ainsi que des produits et services destinés aux patients gérant des affections chroniques et aiguës à domicile.