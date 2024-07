Owens & Minor, Inc. est une entreprise mondiale de solutions de soins de santé qui fournit des produits et des services essentiels qui soutiennent les soins de l'hôpital à la maison. La société opère à travers deux segments : Products & Healthcare Services et Patient Direct. Le segment Products & Healthcare Services offre un portefeuille complet de produits et de services aux prestataires de soins de santé et aux fabricants. Son portefeuille de fournitures médicales et chirurgicales comprend des produits de marque achetés auprès de fabricants et ses propres produits. Les services qu'il propose aux prestataires de soins de santé comprennent la gestion des fournisseurs, l'analyse, la gestion des stocks et la gestion de l'approvisionnement clinique. L'entreprise propose également à ses fournisseurs divers programmes d'externalisation de la logistique et des solutions marketing. Le segment Patient Direct assure la livraison de fournitures médicales jetables vendues directement aux patients et aux agences de soins à domicile, et fournit des équipements de soins à domicile intégrés et des services connexes.