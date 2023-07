Owl Rock Capital Corporation est une société de financement spécialisée qui se concentre sur les prêts aux entreprises du marché intermédiaire des États-Unis. La société investit dans des prêts de premier rang garantis ou non garantis, des prêts subordonnés ou des prêts mezzanine et, dans une moindre mesure, dans des actions et des titres de participation, y compris des bons de souscription, des actions privilégiées et des formes similaires d'actions de premier rang, qui peuvent ou non être convertibles en actions ordinaires d'une société du portefeuille. Son objectif d'investissement est de générer un revenu courant et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital en ciblant des opportunités d'investissement avec des rendements ajustés au risque. Son portefeuille comprend des placements dans des titres de créance garantis de premier rang, des placements dans des titres de créance garantis de deuxième rang, des placements non garantis, des placements dans des actions privilégiées, des placements dans des actions ordinaires et des fonds et véhicules de placement.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds