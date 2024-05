OX2 AB est une société suédoise spécialisée dans les énergies renouvelables. La société développe, construit et gère la production d'énergie renouvelable et vend des parcs éoliens et solaires à l'aide d'un modèle commercial spécialisé et rentable divisé en trois phases : Expansion, Développement et Livraison. La phase d'expansion est axée sur l'extension des domaines d'activité de la société à de nouveaux sites. La phase de développement est liée à l'acquisition de projets éoliens ou solaires. Le produit livré par OX2 est un parc éolien ou solaire mis en service. La société propose également des services pour la gestion, l'exploitation et l'optimisation à long terme des parcs. OX2 est présent en Suède, en Finlande, en Pologne, en France, en Lituanie, en Norvège, en Espagne, en Italie et en Roumanie. Le groupe n'a qu'un seul secteur d'activité.